Mirwais Wafa zum Vorsitzenden gewählt

Die erfolgreiche Neugründung des Kreisverbandes Main-Tauber der Jungen Liberalen ging erfolgreich über die kommunalpolitische Bühne. Der Bad Mergentheimer Mirwais Wafa steht an der Spitze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen der Gründungsversammlung des Kreisverbandes der Jungen Liberalen (JuLis) im Main-Tauber-Kreis kamen jüngst zahlreiche junge politisch interessierte Menschen nach Lauda-Königshofen. Organisiert wurde die Zusammenkunft vom Landes- und Bezirksverband der JuLis Baden-Württemberg. Max Kristmann, Vorsitzender der JuLis im Regierungsbezirk Stuttgart und Pascal Schejnoha als Mitglied des Landesvorstandes und Vorsitzender des Nachbarkreisverbandes Neckar-Odenwald hießen die Gäste willkommen und freuten sich über die rege Teilnahme. Der Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Dr. Lukas Braun, freute sich in seinem Grußwort, dass gerade in diesen politisch sehr bewegten Zeiten mit der Neugründung der JuLis Jugendliche und junge Erwachsene vor Ort in den Kommunen und im Landkreis Initiative zeigten, und damit ein deutlich Zeichen gegen Politikverdrossenheit und für die liberalen Werte Toleranz, Freiheit und die Achtung der Menschenrechte setzten.

Auch Benjamin Denzer, Kreisvorsitzender der FDP bedankte sich bei allen Anwesenden für deren ehrenamtliches Engagement: „Dies ist in unserer heutigen Zeit keinesfalls selbstverständlich.“ Aber sowohl die politische Weltlage als auch die teils massiven Folgen gerade auch für die jungen Menschen in der Region als Folge der Corona-Krise machten deutlich, wie wichtig mehr denn je auf der politischen Bühne eine starke Stimme der Freiheit sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Albrecht Rudolf als Sprecher der Kreistagsfraktion und weitere Stadt- und Ortsverbandsvorsitzende sagten dem Jungenverband ihre Unterstützung zu. Das nach der Wiedergründung des Lauda-Königshöfer FDP-Stadtverbands im Zuge der vergangenen Landtagswahlen nunmehr auch die JuLis hier aus der Taufe gehoben wurden, freute naturgemäß insbesondere Kurt Breitenstein, als Vorsitzender der Freidemokraten vor Ort.

JuLi-Bezirksvorsitzender Max Kristmann leitete im Anschluss souverän durch die vorab erfolgte Verabschiedung der Kreissatzung, sowie im Anschluss daran durch die einzelnen Vorstandswahlgänge. Vorsitzender der Jungen Liberalen im Main-Tauber-Kreis ist der 25-jährige Student der Politischen Wissenschaften Mirwais Wafa aus Bad Mergentheim.

Dieser hatte sich im Vorfeld bereits intensiv für eine Wiedergründung stark gemacht und über die Landkreisgrenzen hinweg viele Kontakte zu den JuLiS aus der gesamten Region aufgebaut.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In seiner Vorstellungsrede machte Wafa deutlich, dass die Schwerpunkte der weiteren politischen Arbeit der JuLiS insbesondere in der Vertretung der Anliegen der Jugendlichen und jungen Menschen vor Ort liegen. „Wir wollen als persönliche Ansprechpartner Sprachrohr sein für die Interesse unserer Generation hier im ländlichen Raum.“ Dies gelte sowohl bei Themen wie der Digitalisierung, einer zukunftsfähigen Bildungspolitik, einer leistungsstarken Verkehrsinfrastruktur sowie einer liberalen Gesellschaftspolitik, unterstrich Wafa. Das Ergebnis der Bundestagswahlen stimme mit Blick auf zukünftige Wahlen sehr positiv und gebe großen Rückenwind, unterstrich Mirwais Wafa.

Neben dem kommunalpolitischen Standbein machten gerade die jüngsten weltpolitischen Entwicklungen rund um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine deutlich, wie eminent wichtig der Einsatz für Frieden, Freiheit, Völkerverständigung und Demokratie sei. „Wir wollen als Junge Liberale nicht bloß zusehen, sondern uns aktiv an Unterstützungs- und Hilfsaktion für ukrainische Kriegsflüchtlinge beteiligen“, so Wafa abschließend. Einstimmig wurde Mirwais Wafa sodann zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt.

Die weiteren Wahlen ergaben ebenfalls einstimmige Ergebnisse. Schatzmeister ist Sergej Reiter (Tauberbischofsheim). Als stellvertretender Kreisvorsitzender wurde Florian Wagner (Niederstetten) gewählt. Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes zeichnet Elias Hörner verantwortlich. Um die politische Programmatik kümmert sich federführend Eike Hetzel. Komplettiert wird der Vorstand durch Luisa Jouaux und Jannis Kansy. juli