Mini-Jobberinnen sind die wahren Verlierer

„Unsere Region ist relativ gut durch die Krise gekommen.“ Das sagt Elisabeth Giesen, Chefin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, bei einem Pressegespräch zur Bilanz nach einem Jahr Corona.

Von Heike von Brandenstein

Odenwald-Tauber. „Der Markt zieht wieder an und ist in Bewegung, auch wenn er sich auf andere Branchen verlagert“, lautet der durchaus optimistische Blick von Elisabeth Giesen. „Wir können wieder Menschen in Arbeit vermitteln.“

Das klingt – nach einem Jahr Corona-Pandemie – zunächst gut. Schließlich gab es Sorgen und Ängste, dass sich der Arbeitsmarkt extrem negativ entwickeln könnte und die Arbeitslosenquote rapide ansteigt. Sicher, so die Agentur-Chefin und ihr Expertenteam, hänge die durchaus zufriedenstellende Entwicklung auch mit den zahlreichen Hilfen zusammen. Immerhin seien im Oktober 2020 in den vier Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Main-Tauber und Neckar-Odenwald in 1722 Betrieben rund 20 000 Beschäftigte im Rahmen des Kurzarbeitergelds gefördert worden. Im Main-Tauber-Kreis waren das 5823 Arbeitnehmer in 437 Betrieben, im Neckar-Odenwald-Kreis 5011 Beschäftigte in ebenfalls 437 Unternehmen.

Die Luft wird dünn

Mit Blick auf den Bereich der Jobcenter, stellte Alexander Blind für die Soloselbstständigen erhöhte Antragseingänge im zweiten Lockdown fest. „Nach dem ersten Lockdown hat es Überbrückungshilfen gegeben – doch irgendwann wird die Luft dünn.“ Zwei Auffälligkeiten merkte er zudem an. Zum einen sei die Jugendarbeitslosigkeit – wenn auch nur gering – gestiegen. Zum anderen habe sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen erhöht, was an der schlechteren Vermittelbarkeit und somit einer längeren Verweildauer in diesem Hilfesystem liege. Bei den Jugendlichen sieht er einen Grund in der geringeren Chance, Praktika zu absolvieren, weil Unternehmen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen während der Corona-Pandemie scheuten.

Die Gruppe der Alleinerziehenden im Arbeitslosengeld-II-Bereich sei nicht angewachsen, informierte Blind. Die Jobcenter habe sie allerdings im Fokus, weil sie es bereits vor der Pandemie schwer gehabt hätte und nun durch die Mehrfachbelastung mit Beruf und Kindern noch stärker betroffen sei. Im Zeitraum vom 30. September 2019 bis zum 30. September 2020 sei die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk von 2,7 auf 3,5 Prozent angestiegen, erläuterte Elisabeth Giesen. Bei den Männern sei sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum prozentual um 32,2 Prozent, bei den Frauen um 26,9 Prozent nach oben geklettert. Auch bei älteren Arbeitnehmern über 50 Jahren habe die Arbeitslosigkeit um 22,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugenommen. Bei jungen Menschen unter 25 Jahren betrage diese Differenz gegenüber 2019 plus 38,1 Prozent, bei Langzeitarbeitslosen plus 17,8 Prozent und bei Ausländern plus 39,9 Prozent.

Dass Frauen im Zuge der Pandemie stärker von einem Arbeitsplatzverlust betroffen sind, erläuterten Susanne Ehrmann und Verena Kraus als Gleichstellungsbeauftragte. 7,4 Prozent oder 376 Frauen sind von April 2020 bis März 2021 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum arbeitslos geworden. Bei den Männern betraf das nur 3,3 Prozent oder 250 Personen. Werden die beiden Bereiche Arbeitslosengeld I und II addiert, sind es bei den Frauen immer noch 5,3 Prozent oder 303 weibliche Personen, bei den Männern jedoch minus 0,8 Personen, was ein Plus von 75 Menschen bedeutet, die Zugang zum Arbeitsmarkt hatten. „Niedrig qualifizierte Frauen und Frauen ohne Ausbildung haben das höchste Risiko, in der Krise arbeitslos zu werden“, stellte Ehrmann fest. Und Verena Kraus fügte an: „Der Arbeitsmarkt ist zwar in Bewegung, was sich daran zeigt, dass 162 Frauen mehr einen Job gefunden haben als vor der Pandemie. Dennoch stellt sich die Frage, wie dauerhaft diese Arbeitsplätze sind.“ In erster Linie orientierten sie sich nämlich am kurzfristigen Bedarf im Lager, im Transportwesen oder in der Pflege.

Während gut ausgebildete Frauen, egal ob in Voll- oder in Teilzeit, relativ gut durch die Krise gekommen sind, schauten die Mini-Jobberinnen häufig in die Röhre. Oft hätten sie ein solches geringfügiges Beschäftigungsverhältnis angenommen, um nicht in die kostenintensive Lohnsteuerklasse V zu rutschen. „Deutschlandweit sind 850 000 Mini-Jobs verschwunden“, so Ehrmann. Daraus lasse sich schließen, dass Frauen in Minijobs die wahren Verlierer in der Krise sind und Minijobs eben keine Brücke in den ersten, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsmarkt darstellten.

Die Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt sind nicht so gravierend wie befürchtet“, beleuchtete Stefan Schubert die Situation im nunmehr zweiten Ausbildungsjahr während der Corona-Pandemie. Der längerfristige Trend – der Rückgang der Bewerber – sei Folge der demografischen Entwicklung. Zudem bevorzugten viele junge Menschen den Besuch von weiterführenden Schulen oder das Studium, anstatt eine Ausbildung zu beginnen.

Obgleich der Kontakt der Arbeitsagentur zu den Schulen mit dem ersten Lockdown abgeschnitten wurde, würden alle Möglichkeiten versucht, um Jugendliche zu erreichen. Sowohl telefonisch als auch per Video-Chat stünden Berater zur Verfügung. Zu den Perspektiven für junge Menschen meinte Schubert: „Der Ausbildungsmarkt ist robust. Jeder, der im vergangenen und in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen wollte oder will, hatte und hat in der Region gute Chancen.“