Wertheim. Die Messe „Zukunft Karriere Starter 3.0“ der Fränkischen Nachrichten machte am Mittwoch in der Wertheimer Main-Tauber-Halle Station. An den Ständen der Unternehmen gab es allerhand zu erfahren über Ausbildungschancen und Berufsfelder. Insgesamt präsentierten 29 Unternehmen, Behörden und Praxen ihr Angebot. FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann freute sich, dass man nach der digitalen Messe nun auch in Präsenz in Wertheim zu Gast sein kann. OB Markus Herrera Torrez lobte das Angebot. Weitere Stationen sind Walldürn, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim. Bild: Birger-Daniel Grein

