„Mein Freund ist gefahren“

Wörnitz. Wie ein Kartenhaus brach die Geschichte eines 34-Jährigen in sich zusammen, der einer Zivilstreife der Rothenburger Polizei nach einer Fahrt auf der Autobahn 7 auftischen wollte, sein im Fond schlafender Mitfahrer hätte das Auto kurz zuvor noch gelenkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten waren in der Nacht zum Freitag an der Anschlussstelle Wörnitz auf einen Wagen mit Zulassung im Landkreis Ansbach aufmerksam geworden. Das mit drei Personen besetzte Auto wurde am Rasthof Wörnitz kontrolliert. Zwei Insassen hatten den Wagen bereits Richtung Tankstellenshop verlassen. Der Dritte schlief friedlich auf dem Rücksitz.

„Sofort eingeschlafen“

Ohne konkreten Vorhalt der Beamten erläuterte der 34-Jährige nun bei Rückkehr zum Auto wortreich, dass nicht er, sondern sein schlafender Freund den Wagen auf der Autobahn gesteuert habe. Beim Zwischenstopp habe sich dieser sofort nach hinten gelegt und sei aus Müdigkeit auf der Stelle eingeschlafen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dies machte die Polizisten stutzig. Sie werteten die Videoaufzeichnungen des Rasthofes aus und konnten den 34-Jährigen zweifelsfrei als den tatsächlichen Fahrzeugführer identifizieren.

Nun erfolgt Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da dem Mann diese Berechtigung bereits durch ein Gericht entzogen worden war.

Nach Sachverhaltsaufnahme konnte das Trio seine Fahrt einige Zeit später fortsetzen – am Steuer saß nun allerdings – hellwach – der Freund von der Rückbank. pol

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3