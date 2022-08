Main-Tauber-Kreis/Heilbronn. Mit einer neuen Fachkräfte-Strategie geht die IHK Heilbronn-Franken gegen den Notstand in MINT-Berufen vor. Dabei nutzt die Kammer regionale Netzwerke und verzahnt die klassischen MINT-Bereiche mit den Herausforderungen der digitalen Zukunft. „MINT“ steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der bundesweite Fachkräftemangel ist besonders dramatisch in den MINT-Berufen. Allein in der Region Heilbronn-Franken fehlen nach Einschätzung der IHK rund 4000 MINT-Fachkräfte. Nicht nur, dass das Interesse junger Menschen an MINT-Berufen nachlässt, die Berufsfelder stehen auch vor ganz neuen Herausforderungen durch Automatisierung, Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz.

Dieser Herausforderung stellt sich die IHK Heilbronn-Franken mit ihrem Aktions-Schwerpunkt „Mehr MINT mit Future Skills“. Das Programm im Rahmen der IHK-Strategie 2030 brachte die Vollversammlung der IHK in ihrer Sitzung in Künzelsau auf den Weg.

Mehr zum Thema Personalien Nahles startet als Chefin der Bundesagentur für Arbeit Mehr erfahren Berufsfachschule für Altenpflege 21 neue Pflege-Experten für den Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Duale Hochschule Campus Bad Mergentheim: 70 Partnerhochschulen in aller Welt Mehr erfahren

Dabei setzt die IHK vor allem auf neue Netzwerke und die Verknüpfung klassischer Bildungseinrichtungen mit modernen, zukunftsgewandten Initiativen, wie etwa Experimenta, MinTec, Kreative Köpfe oder Faszination Technik. Unter sogenannten spezifischen Zielgruppen – Kleinkinder, Mädchen, Migrantinnen und Migranten – wird gezielter nach Talenten Ausschau gehalten. Regionale Fachkräfte- und Ausbildungsbündnisse werben verstärkt für MINT-Berufe.

„Wir wollen möglichst viele unserer herausragenden MINT-Initiativen mit auf den Weg nehmen“, betonte IHK-Präsidentin Kirsten Hirschmann in der Vollversammlung. So geht es etwa darum, MINT-Wege in Ausbildung, Weiterbildung und Studium deutlicher zu verzahnen, die Durchgängigkeit der MINT-Bildungswege aufzuzeigen und MINT-Themen in der Dualen Ausbildung zu stärken.

Hinzu kommt, dass der Fokus stärker auf die notwendigen Zukunftskompetenzen (Futur Skills) der MINT-Fachkräfte gerichtet wird. „Das geschieht, indem wir darauf hinwirken, dass digitale Kompetenzen in Ausbildungsberufen und Studiengängen konsequent ausgebaut wer-den“, so IHK-Präsidentin Kirsten Hirschmann. Zudem werde Kito, das neue Transfer-Office der IHK für Künstliche Intelligenz (KI), als Plattform für Future Skills bei KI-Anwendungen genutzt.

Auch in der Vergangenheit gab es bereits zahlreiche Initiativen, das Interesse an MINT-Berufen zu stärken. Doch alle Bemühungen verhinderten nicht, dass die MINT-Lücke immer größer wurde. Laut dem IW-MINT-Frühjahrsreport fehlen derzeit in Deutschland 320 000 Fachkräfte in 36 MINT-Berufskategorien. Allein bei den Ingenieurwissenschaften und der Informatik ist die Zahl der Erstsemester seit 2016/17 um fast 15 Prozent gesunken. „Wir haben einen dringenden Handlungsbedarf“, mahnte Kirsten Hirschmann. „Genügend qualifizierte MINT-Fachkräfte sind die Voraussetzung, um die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen auch in Zukunft sicherstellen zu können.“

Wo schon s gehandelt wird, machten Professor Dr. Oliver Lenzen, Rektor der Hochschule Heilbronn, und Thomas Bornheim, Geschäftsführer der Programmierschule 42 in Heilbronn, deutlich. An der Hochschule ist MINT ein Querschnittsthema, das sich durch die Studiengänge zieht. An der Programmierschule 42 werden neue Ansätze des Lernens praktiziert – mit Studierenden aus über 40 Ländern. Der ehemalige Würth-Geschäftsführer und frühere IHK-Präsident Professor Dr. Harald Unkelbach mahnte bei Ausbildung und Ansprache junger Talente ein neues Mindset an: „Wir müssen uns verändern.“