Mehr Flüchtlinge erwartet

Main-Tauber-Kreis. Als „spannendes Thema“ für das kommende Jahr bezeichnet Landrat Christoph Schauder die Einrichtung neuer Erstaufnahmeeinrichtungen durch das Land. Auch der Main-Tauber-Kreis erwarte wieder höhere Zuweisungen von Flüchtlingen. Derzeit sei man auf der Suche nach Standorten.

„Bei uns sind die Einrichtungen zu 100 Prozent belegt“, so Schauder. Das Land besetze seine Unterkünfte coronabedingt meist lediglich zu 60 Prozent, das Patrick-Henry-Village in Heidelberg sei zu 71 Prozent gefüllt. „Wenn wir das so handhaben würden, hätten wir bereits im September die weiße Fahne hissen müssen“, so Schauder. Er erwarte vom Land, die eigenen Kapazitäten hochzufahren. Im Main-Tauber-Kreis führe man derzeit Gespräche mit Kommunen, um wieder Containerstandorte einzurichten.

Der Landkreis arbeite seit Herbst mit Hochdruck an der Akquise von Liegenschaften. Dabei stehen die früher als Gemeinschaftsunterkunft genutzten Gebäude in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Külsheim im Fokus. Als erste „neue“ Gemeinschaftsunterkunft wurde das hintere Postgebäude in der Kreisstadt ab Mitte Dezember belegt. Ab Mai steht die sanierte Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ in der Kurstadt mit 130 Plätzen zur Verfügung.

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die vorläufige Unterbringung – maximal zwei Jahre – zuständig. Auf sie folgt die kommunale Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden. hvb

