Mehr Fitness im Alltag

Main-Tauber-Kreis. „Mit dem Rad zur Arbeit“ zu fahren macht Spaß und hält fit. Auchin diesem Jahr animieren ADFC und die AOK, sich an der Mitmach-Aktion zu beteiligen. Noch bis zum 31. August zählt jeder Kilometer bei Radfahrten zum Arbeitsplatz oder rund um das Homeoffice. Die Teilnahme lohnt sich nicht nur für die eigene Gesundheit, es werden Sachpreise verlost.

Radfahren boomt und hat sich nach über einem Jahr Pandemie für viele Menschen zum absoluten Lieblingshobby entwickelt. Verantwortungsvolles Radfahren ist auch und gerade in Zeiten von Corona ein großer Gewinn. Mitmachen kann man allein oder mit Arbeitskollegen im Team. Wer an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit oder Touren rund ums Homeoffice gefahren ist, nimmt an der Verlosung teil. Mehr Informationen gibt es unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/baden-wuerttemberg/.