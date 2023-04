MdL Brauer kritisiert Grün-Schwarz

Main-Tauber-Kreis. FDP-Landtagsabgeordneter Stephen Brauer ist enttäuscht über die Verweigerungshaltung von Grün-Schwarz, die geschädigten Fahrgästen auf der Tauberbahn finanziell zu unterstützen

Stephen Brauer, FDP-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Schwäbisch Hall und zudem auch Betreuungsabgeordneter für den Main-Tauber-Kreis zeigt sich enttäuscht über die Beantwortung der grün-schwarzen Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage, die er jüngst gemeinsam mit seinem FDP-Fraktionskollegen und Verkehrsexperten Christian Jung in den Landtag eingebracht hatte.

Neben der Rückschau auf Vergangenes und einigen recht allgemein gehaltenen Aussagen über angestrebte Verbesserungen in Sachen Schieneninfrastruktur und Bahnhofsausbau enthält die Antwort eine Vielzahl von politischen Absichtserklärungen, so Brauer. Was jedoch wirklich zählt, seien harte Fakten, wie beispielsweise tatsächlich in Angriff zu nehmende Wiedererrichtungen von ehemaligen Bahnhaltepunkten, unterstreicht Brauer. „Auch in Sachen Schülerbeförderung und deren von den beiden Landkreisen angestrebte Verlagerung auf die Schiene bleiben nach den Ausführungen des grün geführten Landesverkehrsministeriums auf unser Nachhaken hin noch eine Menge an Fragezeichen“, kritisieren die Freidemokraten. Das sich Grün-Schwarz nach all dem Hickhack, und den teils massiven Ausfällen auf der Tauberbahn in der jüngsten Vergangenheit standhaft weigert, die betroffenen Fahrgäste und Dauerkartenbesitzer finanziell zu entschädigen, lasse tief blicken, macht FDP-Mann Brauer seinem Ärger Luft.