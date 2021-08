Martina Vollrath zur neuen Vorsitzenden gewählt

Main-Tauber-Kreis. Der DGB-Kreisverband Main-Tauber hat eine neue Kreisvorsitzende: Martina Vollrath (NGG) wurde mit überzeugender Mehrheit von den Delegierten der acht Mitgliedsgewerkschaften der Gewerkschaft in ihre neue Aufgabe gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wichtige Zukunftsausgaben

In ihrem Bericht hatte Martina Vollrath die bisherigen Aktivitäten des Kreisverbandes dargestellt und wichtige gewerkschaftliche Zukunftsaufgaben in den Blick genommen und vor allem die Idee der Solidarität und des Kampfes um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen durch die Gewerkschaften in den Mittelpunkt gestellt.

Ihr Credo: „Wenn wir etwas verändern wollen, wird das nur im gemeinsamen Schulterschluss gelingen.“

Der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann war als Hauptredner zu der Kreisdelegiertenkonferenz nach Tauberbischofsheim geholt wirden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Er betonte, wie wichtig es sei, sich gesellschaftspolitisch einzubringen: „Aktive politische Teilhabe von Demokraten ist die Voraussetzung für eine starke und lebendige Demokratie – und der beste Schutz gegen Populismus.“

Auf Wahl zurückgeblickt

Martin Kunzmann ging auf die zurückliegende Landtagswahl und die anstehende Bundestagswahl ein. Von der Landesregierung erwartet der DGB, dass sie die für die Beschäftigten wichtigen Vorhaben rasch angeht.

„Es ist uns gelungen, im Koalitionsvertrag eine Reihe von Eckpunkten zu verankern. Sie müssen nun in politisches Handeln übersetzt werden: mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das Landtagswahlrecht zu modernisieren, die Ausbildungsgarantie umzusetzen, passende Fort- und Weiterbildungsangebote zu fördern und die Tarifbindung zu stärken.“

Deutlich kritisierte Kunzmann den über allem schwebenden Finanzierungsvorbehalt: „Wenn wir nicht investieren, dann hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln eine marode Infrastruktur. Deshalb: Weg mit der schwarzen Null.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Viel Beifall

Viel Applaus erntete der DGB-Vorsitzende auch für seine Forderung, die Daseinsvorsorge gehöre in öffentliche Hand: „Privatisierung war der falsche Weg. Das gilt für die Krankenhäuser genauso wie für den öffentlichen Nahverkehr. Mit der Gesundheit der Menschen darf keine Rendite gemacht werden.“

In der Pandemie hätte die Politik zur Stützung der Betriebe viel geleistet. Die Verlängerung des Bezugszeitraums von Kurzarbeitergeld auf 24 Monate sei auf Drängen der Gewerkschaften umgesetzt worden. Die Arbeitgeber seien auf diese Weise von Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 38 Milliarden Euro entlastet worden.

Das sei richtig gewesen, denn, so Kunzmann „ein insolventer Betrieb hat keine Arbeits- und Ausbildungsplätze mehr“. Nun müssten aber die Betriebe, die zum Teil bereits wieder gut verdienten, ihren Teil zur Stabilisierung von Arbeitsplätzen beitragen und in die heimischen Standorte investieren.

Thema Bildung wichtig

Ausführlich widmete sich der Gewerkschafter dem Thema Bildung: „In unserem Land wird viel über Freiheit gesprochen: Bildung, Aus-, Fort und Weiterbildung ist Freiheit“, so Kunzmann weiter in seiner Rede zu den Delegierten.

Vehement forderte er gleiche Bildungschancen für alle. Gerade in der Pandemie sei die Schere zwischen Armen und Reichen mit Blick auf die Bildungschancen noch weiter aufgegangen. Das dürfe in einem reichen Land wie Deutschland, dessen wichtigste Ressource die Bildung der Menschen ist, nicht zugelassen werden.

Mehr Steuergerechtigkeit

Zur Refinanzierung der Pandemiekosten und zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben Transformation, Klimaneutralität und Bildungsgerechtigkeit forderte er mehr Steuergerechtigkeit: „Reiche und Superreiche müssen mehr zum Gemeinwesen beitragen“, so Kunzmann und deshalb dürften Vermögens- und Erbschaftssteuer auch kein Tabu mehr sein.

Am Schluss seiner Rede legte Martin Kunzmann den Mitgliedern des Kreisverbandes die Solidarität mit den Flutopfern ans Herz und verwies auf die laufende Spendenaktion des DGB http://www.gewerkschaften-helfen.de/.