Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Rothenburg. Auf einem Betriebsgelände im Ortsteil Bettenfeld kam es am Dienstagnachmittag zu einem Vorfall, bei dem sich ein 63-Jähriger schwer verletzte. Der Mann kam nach bisherigen Ermittlungen aus Unachtsamkeit mit seiner Kleidung in die Rolle eines Förderbandes. Er wurde nach oben, in Richtung Förderband gezogen und dort eingeklemmt. Er konnte sich selbst nicht aus seiner misslichen Lage befreien und auch der Notschalter war nicht erreichbar. Hilfe konnte er mit seinem mitgeführten Funkgerät herbeirufen und die Förderanlage abschalten lassen. Die Feuerwehren aus Rothenburg, Bettenfeld, Gebsattel und Insingen waren im Einsatz. Der 63-jährige wurde nach seiner Befreiung mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ge-flogen. Er erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen im Schulterbe-reich.

