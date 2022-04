Main-Tauber: Kreistag gedachte der Getöteten mitten in Europa

Main-Tauber-Kreis. „Seit dem 24. Februar tobt mitten in Europa ein brutaler Angriffskrieg.“ Landrat Christoph Schauder hatte seine Worte mit Bedacht gewählt, um auf die Situation in der Ukraine hinzuweisen. Ohne Wenn und Aber seien die geflüchteten Menschen aufzunehmen. Auch im Main-Tauber-Kreis arbeite man mit Hochdruck an einem Konzept. Die ersten 49 Menschen seien im vorderen ehemaligen Postgebäude in Tauberbischofsheim aufgenommen worden. Zudem stehe die Sporthalle am Beruflichen Schulzentrum in Bad Mergentheim bereit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ehemalige Standortverwaltung in Tauberbischofsheim könne ebenso genutzt werden wie das Caritasgebäude in Gerlachsheim. „Die kommunale Familie arbeitet Seit’ an Seit’ zusammen“, so der Landrat. Die Unterbringung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Halle in Bad Mergentheim sei eine eigene Immobilie, die in der Kreisstadt und in Wertheim wegen der Größe nicht geeignet. Zudem gebe es in Bad Mergentheim eine hervorragende Infrastruktur und die notwendigen sanitären Einrichtungen.

„Wir gehen davon aus, dass die Zuweisungszahlen noch steigen. Ohne Notunterkunft geht es nicht“, meinte Christoph Schauder auf den Hinweis Tillmann Zellers, dass wieder die Schüler die Leidtragenden seien.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Landrat räumte ein, dass es nicht nur die Schüler, sondern auch den Vereinssport treffe. Anschließend gedachte der Kreistag den Getöteten im Krieg mit einer Gedenkminute. hvb