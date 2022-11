Main-Tauber-Kreis will bei Leistungen zur Teilhabe noch genauer hinschauen

Main-Tauber-Kreis. 50 Prozent des Sozialhaushalts wird allein die Eingliederungshilfe ausmachen. Das verdeutlichte Sozialdezernentin Elisabeth Krug bei der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr am Mittwoch in Tauberbischofsheim. Alle Altersgruppen – vom Kleinkind bis zum Senior – erhielten nach sorgfältiger Prüfung des Amts für Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration eine individuelle bedarfsgerechte Unterstützung. Rund 1000 Leistungsberechtigte gebe es, die der Main-Tauber-Kreis zu finanzieren habe.

Wo der Main-Tauber-Kreis im Vergleich zu anderen Landkreisen in Baden-Württemberg bei Leistungen der Eingliederungshilfe steht, erläuterte Gabriele Hörmle vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS). Bei der Zahl der Leistungsberechtigten liege der Main-Tauber-Kreis mit seinen rund 1000 Personen nahe am baden-württembergischen Durchschnitt von 7,3 Leistungsberechtigten pro 1000 Einwohnern. Der Schnitt der Stadtkreise beträgt 8,2, bei den Landkreisen ist es ein Schnitt von 7,1. Von den 1000 Leistungsberechtigten im Kreis sind 274 oder 27 Prozent Menschen mit einer seelischen Behinderung, weitere 271 (27 Prozent) minderjährige Kinder und Jugendliche.

Die Leistungen, die erbracht werden, sind vielfältig. Dabei kann es sich um Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen oder in der eigenen Wohnung handeln, um Förder- und Betreuungsgruppen, um Schulbegleitung oder um Unterstützung bei der Arbeit in einer Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Hörmle nahm auch die Kosten in den Blick. Dabei trifft der Main-Tauber-Kreis 2021 mit 188 Euro pro Kopf exakt den Landesschnitt. Die Gesamtkosten für die Eingliederungshilfe beliefen sich im vergangenen Jahr auf knapp 25 Millionen Euro.

Beim Thema Wohnen riet die Expertin vom KVJS, sich das „Leistungsgeschehen bei den Assistenzleistungen anzusehen und in Richtung ambulant umzusteuern.“ Im Main-Tauber-Kreis sind 304 Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen, etwa in Wohngruppen, untergebracht, und lediglich 137 in eigenen Wohnungen oder Wohngemeinschaften. Zwar sei durch die Steigerung von 13 Prozent im vergangenen Jahr zu erkennen, dass der Main-Tauber-Kreis das eigenständige Wohnen fördere, dennoch gebe es noch Luft nach oben. Immerhin betrügen die Assistenzkosten für besondere Wohnformen 10,9 Millionen Euro (knapp 38 000 Euro pro Unterstütztem), die für das eigene Wohnen 1,7 Millionen Euro (rund 13 400 Euro pro Person).

Elisabeth Krug räumte ein, dass im Main-Tauber-Kreis Leistungsanbieter gerade besondere Wohnformen etabliert hätten. Ziel sei, ambulant betreutes Wohnen stärker in den Vordergrund zu rücken, doch das brauche Zeit. Auch sei es sowohl für Leistungserbringer als auch für Familien gerade im ländlichen Raum häufig einfacher, Angehörige zentral versorgt zu wissen. Beim Wohnen sieht auch Gabriele Hörmle ein Stadt-Land-Gefälle, das sie mit einer besseren Infrastruktur in Ballungsräumen begründete.

Joachim Markert (CDU) monierte, dass überall Personal fehle, gesetzliche Vorgaben aber eine Halbierung der Wohneinheiten im Rahmen der besonderen Wohnformen und damit eine Verdopplung der Betreuungspersonen vorschreibe, was viel Geld koste. Auch Elmar Haas (Freie Wähler) kritisierte, dass eigentlich das Land zur Konnexität verpflichtet sei, aber nur für einige wenige Leistungsarten einstehe.

Positiv wertete Gabriele Hörmle, dass der Main-Tauber-Kreis landesweit den vierthöchsten Wert bei Lohnkostenzuschüssen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufweise. „Das ist ein Zeichen für Inklusion“, so die KVJS-Expertin.

Sie erläuterte auch die Kosten pro Person, die in Förder- und Betreuungsgruppen den Tag verbringen, weil sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht oder nicht mehr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten können. Diese lagen im vergangenen Jahr pro Person bei rund 24 700 Euro. Menschen, die in einer Werkstatt arbeiteten, benötigten im Schnitt 18 000 Euro.

Das Bundesteilhabegesetz, so das Resümee, werde sich im kommenden Jahr zum Teil, 2024 dann voll auswirken. Hörmle sieht Steuerungsmöglichkeiten des Main-Tauber-Kreises im Rahmen des Teilhabemanagements und bei der Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen. Die Steuerungsmöglichkeiten wollte Rainer Moritz (Grüne) konkretisiert haben. Hörmle propagierte, Unterstützungskreise des Sozialraums zu nutzen: „Ohne Zivilgesellschaft geht es nicht.“. Krug erläuterte, dass das Teilhabemanagement bereits verstärkt worden sei, um die 1000 Menschen im Landkreis mit Unterstützungsbedarf näher zu betrachten und auf dieser Grundlage Leistungsangebote zu erstellen. hvb