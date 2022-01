Main-Tauber-Kreis: Unter Masken erklingen wieder Choräle

Main-Tauber-Kreis. Kirchgang ohne Gemeindegesang – daran hatten sich die Gottesdienstbesucher in den letzten Wochen allmählich gewöhnt, doch das Unverständnis war groß. Gesang unter der Maske sei doch kein Risiko und „ein Gottesdienst ohne Gesang ist doch kein rechter Gottesdienst“, bekamen die Verantwortlichen auch von treuen Kirchenchristen immer wieder zu hören. Und außerdem: Warum dürfen die Katholiken singen und wir Evangelischen nicht? Das konnten die Wenigsten verstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Seit dem vergangenen Freitag gilt für Baden-Württemberg nach der aktuellen Corona-Verordnung wieder die „Alarmstufe 1“. Damit ist auch für die evangelische Kirche das Singverbot wieder aufgehoben. „Jetzt ist es wieder ein richtiger Gottesdienst!“, bekam man am gestrigen Sonntag in so manchem Gotteshaus zu hören. In den letzten Wochen habe man nur zuhören dürfen, wie die Orgel die Choräle intonierte, allenfalls die Predigerin oder eine „kleine Formation“ durften singen. „Heute haben wir im Gottesdienst wieder gespürt, dass wir Teil der großen Gemeinde sind. Das hat uns gutgetan. Singen gehört einfach dazu“, hieß es beim Hinausgehen.

Dass man während der ganzen Feier weiterhin eine FFP2-Maske tragen musste (nur für Kinder und Jugendliche ist die OP-Maske erlaubt), störte die meisten Besucher nicht so sehr. Das ist beim Einkaufen ja auch nicht anders. Dass der Gottesdienst weiterhin auf 30 Minuten beschränkt bleibt, wo die Katholiken doch eine Stunde lang feiern dürfen – nun ja, das ist eben ökumenischer Alltag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„3G“-Kontrollen an der Türe

Eine weitere Änderung wird erst am 14. Februar wirksam: Ab dann müssen sich die Kirchen der bei anderen Versammlungen längst geltenden Ordnung anschließen und ihre Gottesdienste nach der „3G-Regel“ abhalten. An der Kirchentür muss dann digital kontrolliert werden, dass die Besucher geimpft, genesen oder aktuell getestet sind.

Möglich ist, dass eine Kirchengemeinde die Möglichkeit zum beaufsichtigten Schnelltest am Eingang anbietet. Der wird allerdings kostenpflichtig sein. Erwartet wird, dass dann auch manche der Gemeindemitglieder wieder zum Gottesdienst kommen, die bisher wegen des erhöhten Risikos einen Besuch gescheut haben.