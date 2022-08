Main-Tauber-Kreis: Tobias Hornung plädiert, Bäume in den Orten zu gießen

Main-Tauber-Kreis. Mit seinen Gießkannen läuft Tobias Hornung zur Eiche am alten Schulhaus in Wenkheim. Seine Tochter begleitet ihn. Das Thermometer zeigt mehr als 30 Grad. „Nicht nur wir Menschen leiden unter der Hitze“, macht der Kreisvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald deutlich. Großzügig gibt er dem schlanken Stamm Wasser. Auch der Tulpenbaum daneben bekommt seine Ration ab.

2 Bilder Bäume in den Ortslagen leiden wie alle Pflanzen und Tiere derzeit unter der Trockenheit. Tobias Hornung, Vorsitzender des Kreisverbands der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, gießt deshalb auch die Eichen in seiner Umgebung. © Diana Seufert

Vorher zeigt Hornung, wie dringend nötig diese Wassergabe ist. Mit den Fingern gräbt er in der Erde. Nach nicht mal zwei Zentimetern kommt er nicht mehr weiter. Die Erde ist steinhart. „Die Dürre schwächt die Pflanzen. Davon sind auch die Bäume in den Ortschaften und Städten betroffen“, deshalb empfiehlt er, auch sie mit Wasser zu versorgen.

Hornung spricht bewusst von einer Dürre. „Sie kommt schleichend und dauert etwas länger an. Das Ereignis ist erst dann vorbei, wenn der Grundwasserspiegel wieder das Normalniveau erreicht hat.“ Als Normalniveau legt er das Jahr 2018 zugrunde, weil in den Folgejahren die Niederschläge oft ausgeblieben seien. „Seitdem befinden wir uns in einer Dürreperiode.“ Doch selbst die drei Jahre zuvor sei zu wenig Niederschlag gefallen.

Die Trockenheit und den damit verbunden Hitzestress merkt auch so manchen Baum in den Ortslagen. Seit Wochen ist kein nennenswerter Regen mehr gefallen. Die Kronen lichten sich, Blätter werden abgeworfen. „Jeder Eimer Wasser zusätzlich hilft den Bäumen, diese trockene Phase zu überstehen.“ Deshalb animiert der SDW-Vorsitzende, Bäume und Straßengrün zu wässern.

Kleinklima schützen

„Wir müssen diese Bäume retten und das Kleinklima schützen“, sagt Hornung nicht nur mit Blick auf die Schattenspender. Die Bäume seien vor Jahren mit großem Aufwand gepflanzt und seitdem gepflegt worden. Allein schon aus Kostengründen sei es aus seiner Sicht erstrebenswert, die Bäume zu erhalten. Ein weiterer Aspekt ist die ökologische und klimatechnische Sicht. Bäume haben in Städten und Gemeinden eine hohe Kühlfunktion durch ihre Verdunstungskälte. „So können vor allem Städte merklich herunter gekühlt werden.“ Und Grün in den Orten sorgt für Sauerstoff, die Pflanzen lagern CO2 ein und sind darüber hinaus wichtige Habitate für Vögel und Insekten in Form von Nist-, Futter- und Rückzugsmöglichkeiten.

Auch der gesundheitliche Aspekt sei nicht von der Hand zu weisen. „Bäume fördern die Gesundheit der Menschen, unterstützen deren Immunsystem und werden sogar als Therapie bei Krankheiten eingesetzt.“ In Japan würden solche Therapien sogar staatlich gefördert und seien seit Jahren offiziell in der Humanmedizin anerkannt.

Trockenschäden zu vermeiden, sollte daher auch das Ziel der Kommunen sein, weil sie für die Verkehrssicherheit der Bäume zuständig sind. „Abgestorbene Äste könnten sonst auf die Straßen fallen und Menschen gefährden.“ Zudem bestünde bei geschwächten Stämmen eine höhere Gefahr, dass Pilze eindringen. Hornung vergleicht das mit dem Immunsystem des Menschen, das bei einer Erkältung auch angreifbarer ist. So könne es zum Ausfall von Partien kommen, im Ernstfall zum Absterben des Baumes.

Patenschaften

Das will der SDW-Vorsitzende verhindern. Er kann sich vorstellen, dass sich in den Kommunen Menschen für die Bäume zuständig fühlen. Gerade in den Städten sei dies sinnvoll, weil die Bäume selbst aufgrund der vielen versiegelten Fläche bei Regen zu wenig Feuchtigkeit erhalten.

Das meiste Nass fließe in die Kanalisation und sei damit für die Pflanzen nicht mehr erreichbar. Die Baumscheiben seien zudem oft sehr klein gehalten. Je nach Größe benötige ein Straßenbaum täglich zehn bis 15 Liter. Der Bauhof könne das oft nicht allein leisten. Selbst die Wassersäcke, die häufig an frisch gepflanzten Stämmen zu finden sind, seien nur eine kleine Hilfe.

Hornung schweben daher Patenschaften vor – ob Kindergartengruppen, Schulklassen oder Nachbarn. Regenwasser aus der Tonne oder das Brauchwasser könnten dazu genutzt werden. Auf Trinkwasser aus der Leitung soll weitgehend verzichtet werden. Brauchwasser falle in jedem Haushalt an, sagt Hornung. Etwa beim schnellen Ausspülen von Gläsern oder beim Waschen von Gemüse und Obst. „Das kann aufgefangen und an die Bäume gegossen werden.“

Eine weitere Hilfe für die Stämme und teilweise auch Äste sieht er im weißen Kalkanstrich. „Vor allem Solitärbäume sollen geweißelt werden, die nicht ausreichend vor hoher Sonneneinstrahlung geschützt sind“, sagt Hornung. Denn die Baumrinde halte den hohen Temperaturen nicht stand. „Die Eiweiße in den lebenswichtigen Leitbahnen unter der Borke des Baums werden durch zu hohe Temperaturen zerstört.“ Besonders einzeln stehende Bäume in Dörfern und Städten, Streuobstwiesenbäume und Jungbäume seien gefährdet und auf Hilfe angewiesen. Und der Wenkheimer denkt noch weiter. Auf dem dortigen Friedhof stehen alte Kastanien. Auch sie benötigen Wasser, wenn es nicht regnet.

Mitstreiter für den Schutz der Dorfbäume hat Tobias Hornung schon einige. Die älteren Damen, die regelmäßig an die Wenkheimer Kneipp-Anlage kommen, haben mittlerweile eine Gießkanne dabei. Auf dem Heimweg bekommen die durstigen Bäume dann eine gute Ladung Wasser.