Main-Tauber-Kreis sucht noch Interviewer

Main-Tauber-Kreis. Die Vorbereitungen für die Volkszählung 2022 gehen in der Stabsstelle Zensus des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in die letzte Phase vor dem Stichtag am Sonntag, 15. Mai.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insbesondere für die Gemeinden Ahorn, Niederstetten und Creglingen werden weiterhin noch Interviewerinnen und Interviewer gesucht. „Gerade die Bürgerinnen und Bürger in diesen Gemeinden möchten wir daher aufrufen, sich bei der Stabsstelle Zensus für die wichtige Aufgabe als Erhebungsbeauftragte listen zu lassen“, erklärten Jörg Scheidel und Dr. Bernhard Blümm, die Leiter der Zensusstelle Main-Tauber-Kreis. Bereits 150 Personen haben sich bislang für die Tätigkeit einer oder eines Erhebungsbeauftragten (Interviewerinnen /Interviewer) beworben und wurden gelistet.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die zuverlässig und verschwiegen sind, können Interviewerin oder Interviewer werden. Sie werden von der Zensusstelle des Landratsamtes Main-Tauber-Kreiseintägig geschult und erhalten für die ehrenamtliche Tätigkeit, je nach Aufwand, eine Entschädigung zwischen 400 und 700 Euro. Die Aufwandsentschädigung ist ganz oder zumindest teilweise steuerfrei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Zuweisung von rund 50 Anschriften mit rund 120 Auskunftspflichtigen werden diese von den Interviewerinnen und Interviewern aufgesucht und jeweils circa fünf bis zehn Minuten befragt.

Interessentinnen und Interessenten können sich an die Erhebungsstelle im Main-Tauber-Kreis wenden, Telefon 09341/82-5758, E-Mail: zensus@main-tauber-kreis.de,oder sich direkt unter www.main-tauber-kreis.de/stabsstelle-zensusbewerben.

Die Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung findet ab Mai 2022 statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben und, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählungkombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.

Allgemeine Informationen zum Zensus gibt es im Internet unter www.zensus2022.de oder unter www.statistik-bw.de.

Für Fragen steht das Statistische Bundesamt unter 0611/75 2022 zur Verfügung, jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr. lra