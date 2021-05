Main-Tauber-Kreis. Zehn neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Wochenende im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die Sieben-Tages- Inzidenz lag am Sonntag nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 49,8. Bereits am Samstag war der Wert im Main-Tauber-Kreis mit 52,9 der niedrigste aller 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg.

