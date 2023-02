Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Systemgastronomie Main-Tauber-Kreis: McDonald's-Betreiber spendet 25000 Euro an Kinderhaus

Peter und Jutta Bohnet haben den Platin Award von McDonald’s Deutschland bekommen. Die Franchisenehmer von sechs McDonald’s Restaurants spendeten das Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro an das „Ronald McDonald Haus“ in Erlangen.