Main-Tauber-Kreis: Gravierender Anstieg beim Cannabis-Missbrauch

Main-Tauber-Kreis. Wenn die Bundesregierung ihre Absichtserklärung wahr macht, dann ist die Legalisierung des Hasch-Konsums nur noch eine Frage von Monaten. Die Ampel-Parteien wollen laut Koalitionsvertrag eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizensierten Geschäften“ einführen. „Fakt ist, dass sich die Zahl der Krankenhausbehandlungen, die auf diese Droge zurückzuführen sind, in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich erhöht hat“, so die AOK in einer Pressemitteilung. Die gelte insbesondere für den Main-Tauber-Kreis.

Mehr Arztbesuche

Laut Robert-Koch-Institut verwenden in Deutschland gegenwärtig etwa fünf Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr oder weniger regelmäßig Cannabisprodukte zur Rauscherzeugung. Daten der AOK Heilbronn-Franken belegen, dass die Arztbesuche aufgrund Cannabis-Missbrauchs bei den AOK-Versicherten in Baden-Württemberg von 2016 bis 2020 jährlich im Schnitt um 6,3 Prozent zugenommen haben, im Main-Tauber-Kreis sogar um 11,5 Prozent. Waren 2016 landesweit noch 7222 AOK-Versicherte wegen gesundheitlicher Probleme aufgrund Cannabis-Konsums in Behandlung, so stieg deren Zahl im Jahr 2020 auf 10 295. Im Main-Tauber-Kreis im gleichen Zeitraum von 50 auf 85.

Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch erheblich höher ist, da sich die Mehrzahl der Konsumenten erst dann in Therapie begibt, wenn sie unter gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen leiden. Laut Regierungskoalition ist das Ziel der Cannabis-Legalisierung „die Qualität zu kontrollieren, die Weitergabe verunreinigter Substanzen zu verhindern und den Jugendschutz zu gewährleisten.“ Der „illegale und gesundheitsgefährdende Handel“ mit Hasch-Produkten soll damit für die Dealer unrentabel werden.

Dies wird laut AOK von der Polizeigewerkschaft und Ärzteverbänden sehr kritisch gesehen. Beide Organisationen sehen demnach in Cannabis eine „Einstiegsdroge“ und lehnen eine Legalisierung deshalb ab.

Nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und vor dem Hintergrund klinischer Studien zeichne sich immer deutlicher ab, dass aus Cannabiskonsum behandlungsbedürftiger schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit sowie gravierende psychische und soziale Folgeschäden resultieren.

Gesundheitliche Risiken

Hans-Peter Zipp, Kinder- und Jugendarzt bei der AOK-Baden-Württemberg, sieht vor allem die gesundheitlichen Risiken der als „weiche Droge“ verharmlosten Substanz. „Chronischer Gebrauch von Cannabis kann zu anhaltendem Verlust des Erinnerungsvermögens, Aufmerksamkeitsstörungen und verringerter intellektueller Leistung führen,“ so der Mediziner. Der Konsum könne abhängig machen und es würden vermehrt Schizophrenie und psychische Probleme beobachtet. „Das Risiko für Psychosen erhöht sich offenbar, je jünger die Personen beim Erstkonsum sind“, berichtet Prof. Dr. Benno Schimmelmann von der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. aok