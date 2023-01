Main-Tauber-Kreis: Elf Einsätze der Wehren in Silvesternacht

Main-Tauber-Kreis. Während andere feiern, schlemmen und sich zuprosten, sind die Aktiven der Feuerwehren im Landkreis auch in der Silvesternacht wachsam und einsatzbereit. Kreisbrandmeister Andreas Geyer lobt dieses hervorragende ehrenamtliche Engagement ausdrücklich.

Allein elf Mal rückten die Floriansjünger in der Silvesternacht im Main-Tauber-Kreis aus. „Die meisten Einsätze waren Mülleimer- oder Heckenbrände, die die Feuerwehrleute schnell im Griff hatten“, so Geyer. Drei Mal hieß es bei Alarmierungen in Boxtal, Külsheim und Grünsfeld, dass der Brand auf ein Gebäude überzugreifen drohe. Aber es passierte nichts Spektakuläres, so dass der Kreisbrandmeister eine relativ ruhige Nacht verzeichnet.

