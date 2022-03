Main-Tauber-Kreis: Drei Corona-Tote

Covid-19 Wochenbilanz: 2673 neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis

Insgesamt 2973 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis in der vergangenen Woche (Montag, 7., bis Sonntag, 13. März) bestätigt. Main-Tauber-Kreis. Von den gemeldeten entfielen 228 auf Montag, 407 auf Dienstag, 572 auf Mittwoch und 600 auf Donnerstag. Am Freitag wurden 542 Fälle gemeldet. Am Samstag kamen nochmal 303 und am Sonntag 321 Fälle hinzu. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 28.231. {element} Die Zahl der Genesenen steigt um 2076 Personen auf 24 710. Somit sind derzeit 3361 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. {furtherread} Die von Montag bis Sonntag neu festgestellten Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 59, Assamstadt: 110, Bad Mergentheim: 433, Boxberg: 144, Creglingen: 63, Freudenberg: 71, Großrinderfeld: 86, Grünsfeld: 95, Igersheim: 142, Königheim: 96, Külsheim: 155, Lauda-Königshofen: 301, Niederstetten: 133, Tauberbischofsheim: 324, Weikersheim: 138, Werbach: 116, Wertheim: 461 und Wittighausen: 46. Das Gesundheitsamt hat in der vergangenen Woche sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von über 75 und über 85 Jahren, um zwei Männer im Alter von über 90 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von über 80 und über 95 Jahren. Weitere Angaben macht das Landratsamt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 160 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben, davon 34 im Jahr 2022. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Sonntag, 13. März, nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg (LGA) bei 2239,9. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (7. Februar bis 13. März) je 100.000 Einwohner. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis hat am Donnerstag, 10. März, mit einem Wert von 2036,4 erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 2000 überschritten und liegt seitdem durchgehend darüber. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag am Sonntag bei 6,4. Sie beschreibt die Zahl der Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, je 100 000 Einwohner. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 246. Impfungen im RIS In der vergangenen Woche wurden im Regionalen Impfstützpunkt (RIS) des Main-Tauber-Kreises in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen an den vier Impftagen von Donnerstag, 10., bis Sonntag, 13. März, insgesamt 18 Erst-, 18 Zweit-, 99 Dritt- und 91 Viertimpfungen vorgenommen. Somit wurden in der vergangenen Woche im RIS 226 Impfdosen beziehungsweise von Donnerstag bis Sonntag im Schnitt 57 Impfdosen täglich verabreicht. In der zweiten Woche, in der der Impfstoff des Herstellers Novavax angeboten wurde, wurde dieses Vakzin 19 Mal nachgefragt. Bislang erhielten dort seit dem Start des RIS insgesamt 480 Personen ihre erste, 1283 Personen ihre zweite, 9293 Personen ihre dritte und 381 ihre vierte Impfung. Insgesamt wurden bislang also 11 437 Impfdosen im RIS gegeben. Das RIS ist donnerstags bis sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Impfungen sind auch ohne Voranmeldung möglich. Termine für die Impfung im Regionalen Impfstützpunkt können vorab unter www.main-tauber-kreis.de/impfen gebucht werden. Zudem fanden in der Woche von Montag, 7., bis Sonntag, 13. März, im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der BBT-Gruppe in Wertheim 37 Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren statt. lra

