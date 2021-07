Main-Tauber-Kreis: Der Klimawandel verändert auch den Obstanbau

Main-Tauber-Kreis. Seit 2018 engagiert sich der Verein „Tauberländer Bio- und Streuobstwiesen“ für den Erhalt der hiesigen Kulturlandschaft und hier vor allem für die biologisch extrem wichtigen Streuobstwiesen im Taubertal und seinen Seitentälern. Mittlerweile hat man 90 Mitglieder und bewirtschaftet eine Fläche von etwa 35 Hektar.

Typisch für die Region

Ziel des Vereins ist der Erhalt und Ausbau bestehender und neuer Streuobstwiesen, die so typisch für die fränkische Gegend sind. Und so extrem wichtig für den Artenreichtum, fügte Dr. Franz Rueß, Leiter der Abteilung Wein- und Obstbau an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt in Weinsberg, an. Hier wird seit über 135 Jahren Forschung rund um Obst und Wein betrieben.

Rueß war auf Initiative des Vereins ins Tauberbischofsheimer Landratsamt gekommen, um Landwirten und Obstbauern Hinweise für die Obstsorten der Zukunft zu geben. Denn eines sei klar, so der Fachmann, der Klimawandel werde auch die hier angebauten Pflanzen verändern.

„In den letzten 60 Jahren sind viele Streuobstflächen in der Region verloren gegangen“, bedauerte Vereinsvorsitzender Henry Mühlbauer. Trotz der zu beobachtenden Neupflanzungen im Moment stünden nur noch etwa 140 000 Streuobstbäume im Main-Tauber-Kreis. Die überwiegende Zahl seien Apfelbäume, aber auch Birnen und Steinobst seien zu finden.

Doch gerade den Neupflanzungen mache das sich verändernde Klima zu schaffen.

Seit den Aufzeichnungen des Wetters in Weinsberg vor über 100 Jahren sei es an diesem Ort etwa 1,5 Grad wärmer im Jahresschnitt geworden, berichtete Rueß. Besonders stark sei der Anstieg der Jahrestemperatur in den letzten 30 Jahren gewesen. Die warmen Winter würden für einen früheren Austrieb der Bäume sorgen. Was sich allerdings nicht verändert habe, seien die Spätfröste um den 20. April. Würden die Bäume hier schon voll blühen, käme es zwangsläufig zu Frostschäden, die teilweise bis zu 100 Prozent betragen könnten.

Außerdem entziehe die warme Luft dem Boden mehr Feuchtigkeit und sorge so für trockenere Böden. Das würde den Wurzeln die Arbeit erschweren. Zudem nähmen seit Jahren Krebs sowie Wurzel- und Rindenkrankheiten zu. Komme dann noch Starkregen oder Hagel hinzu, hätten die Bäume wenig Chancen.

Die Apfelblüte habe sich ebenfalls sehr verkürzt, was es den Insekten schwer mache, die Blüten zu bestäuben. 2018 waren es nur sechs Tage, an denen Äpfel blühten. Insgesamt sei die Apfelblüte heute etwa 14 Tage früher dran als noch vor 60 Jahren. Dies müsse man bei der Auswahl der richtigen Obstsorten wissen, kam Franz Rueß zum praktischen Teil des Abends. Spätreife Sorten wie Braeburn, Pink Lady oder Fuji reiften mittlerweile in hiesigen Breiten. Bereits jetzt werde der Klarapfel geerntet. Man müsse also auf die Vielfalt setzen. Doch auch für die Streuobstwiese gelte: „Wasser ist der entscheidende Faktor.“ Das habe die Streuobstwiese mit dem Erwerbsanbau gemeinsam.

Richtiger Schnitt wichtig

Bei allen Bäumen sei der richtige Baumschnitt möglichst jedes Jahr durchzuführen, und auch die Behandlung des Unterwuchses sei wichtig. Seine eigene Streuobstwiese sei dank der Pflege wieder rekultiviert worden und stehe bestens in der Landschaft. Sollte es noch wärmer werden, müsse man auch über andere Baumformen, wie die Südeuropa übliche Säulenform nachdenken. Die hier hauptsächlich stehenden Halb- oder Hochstämme könnten ein Standortnachteil sein.

Durch die höheren Temperaturen nehme auch der Schädlingsbefall zu. War der Apfelwickler früher nur einjährig, könne es jetzt passieren, dass er zwei- oder dreimal auftrete. Auch die Blutlaus werde schon häufiger beobachtet. „Je wärmer es wird, desto mehr Insekten treten auf.“ Auch der Pilzbefall fange schon früher an, so Rueß.

Birnen seien ein Gewinner des Klimawandels. Doch nicht die alten Sorten, wie sie noch vor 150 Jahren favorisiert wurden, sondern moderne Sorten wie „Xenia“, die eigentlich aus Moldawien stamme und mittlerweile die meistangebaute Sorte in Deutschland sei. Doch auch Pfirsiche, Nektarinen oder Aprikosen seien Zukunftsbäume. Dazu zählt Dr. Rueß auch die Quitte und die Walnuss. „Quitten gehen gut bei Streuobst“, gab er einen wertvollen Rat an die Teilnehmer des Vortrags. Eine Streuobstwiese sollte gut durchmischt sein. „Die Vielfalt ist ganz wichtig.“ Falle eine Sorte in einem Jahr aus, könnten die anderen einspringen und im nächsten Jahr finde wieder ein Wechsel statt.

Harald Lurz, Obstberater des Landratsamtes, regte an, dass man sich bei allen Fragen rund um die Streuobstwiese gerne an ihn und seine Behörde wenden könne. Hier werde tatkräftig geholfen.

Dr. Rueß gab zu bedenken, dass die Förderung für die Neupflanzung von Bäumen sich nur auf alte Sorten beziehe. Hier müsse ein Umdenken stattfinden, forderte er. Denn mit den Neuzüchtungen oder Pflanzen aus anderen Klimazonen sei eine Obstversorgung auch in der Zukunft gesichert.