Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landwirtschaft - Brutale Preisdiktate im Lebensmittelhandel / Für Ackerbauern teils kein Dünger vorhanden / Es droht eine Minder-Ernte Main-Tauber-Kreis: Bauernhöfe vor einer wirtschaftlichen Katastrophe

Der Frühling kommt – und damit die Zeit fürs (Billig-) Steak. Diese Erwartung von Verbrauchern dürfte so am Ende nicht aufgehen. Der Fleischmarkt ist in Aufruhr. Leidtragende an der Basis sind die Landwirte – auch in der Region.