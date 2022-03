Main-Tauber-Kreis. Das Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises übermittelte am Mittwoch 640 neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart. Die Gesamtzahl der Fälle steigt damit auf 29 571. In den vergangenen sieben Tagen wurden 3107 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut LGA am Mittwoch bei 2341,7.

Keine weiteren Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle im Main-Tauber-Kreis ist mit 163 gleich geblieben. red/Bild: dpa