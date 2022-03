Main-Tauber-Kreis: 407 neue Infektionen

Covid-19 Wochenbilanz: 2255 neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis

Insgesamt 2062 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis in der vergangenen Woche (Montag, 21., bis Sonntag, 27. Februar) bestätigt. Main-Tauber-Kreis. Von den Neuinfektionen entfallen 211 auf Montag, 260 auf Dienstag, 355 auf Mittwoch und 340 auf Donnerstag. Am Freitag wurden 454 Fälle gemeldet. Am Samstag kamen nochmals 209 und am Sonntag 233 Fälle hinzu. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 25 258. Die Zahl der Genesenen steigt um 2071 Personen auf 22 634. Somit sind derzeit 2470 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Die von Montag bis Sonntag neu festgestellten Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 29, Assamstadt: 58, Bad Mergentheim: 305, Boxberg: 119, Creglingen: 62, Freudenberg: 57, Großrinderfeld: 59, Grünsfeld: 56, Igersheim: 112, Königheim: 92, Külsheim: 57, Lauda-Königshofen: 232, Niederstetten: 93, Tauberbischofsheim: 216, Weikersheim: 86, Werbach: 50, Wertheim: 351 und Wittighausen: 28. Acht weitere Todesfälle Das Gesundheitsamt hat in der vergangenen Woche acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von über 90 Jahren und um eine Frau im Alter von über 80 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von über 80 Jahren und um drei Männer im Alter von über 90, über 85 und über 60 Jahren. In der vergangenen Woche wurden im Regionalen Impfstützpunkt (RIS) des Main-Tauber-Kreises in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen an den vier Impftagen von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. März, insgesamt 37 Erst-, 23 Zweit-, 94 Dritt- und 73 Viertimpfungen vorgenommen. Somit wurden in der vergangenen Woche im RIS 227 Impfdosen beziehungsweise von Donnerstag bis Sonntag im Schnitt 57 Impfdosen täglich verabreicht. In der ersten Woche, in der der Impfstoff des Herstellers Novavax angeboten wurde, wurde dieses Vakzin 42 Mal nachgefragt. Bislang erhielten dort seit dem Start des RIS insgesamt 462 Personen ihre erste, 1265 Personen ihre zweite, 9194 Personen ihre dritte und 290 ihre vierte Impfung. Insgesamt wurden bislang also 11.211 Impfdosen im RIS gegeben. Das RIS ist donnerstags bis sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Impfungen sind auch ohne Voranmeldung möglich. Sofern der Impfstoff von Novavax eingesetzt werden soll, ist eine vorherige Terminbuchung unter www.main-tauber-kreis.de/impfen notwendig. Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg hat den externen Dienstleister Minerva CustomerCare Consulting mit der flächendeckenden Kontrolle der Teststellen im Land beauftragt. Die Kontrollen beginnen ab sofort und finden in allen 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg statt, auch im Main-Tauber-Kreis. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass korrekte Tests elementar für die Bekämpfung der Pandemie seien. Um zu gewährleisten, dass die Hygienevorschriften eingehalten sowie die Tests korrekt vorgenommen und dokumentiert werden habe man sich zu diesem Schritt entschieden. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure suchen dabei die Teststellen unangekündigt auf. Selbstverständlich habe das Ministerium die Teststellen immer schon im Blick. Die Gesundheitsämter beauftragen und genehmigen die Teststellen und kontrollieren sie anschließend auch. Der Dienstleister, der jetzt beauftragt wurde, unterstütze die Gesundheitsämter und Ortspolizeibehörden bei dieser Aufgabe und überprüfe Teststellen, bei denen Hinweise auf Mängel vorliegen, erklärte das Ministerium. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte das Gesundheitsministerium einen Dienstleister mit der flächendeckenden Kontrolle der Teststellen beauftragt. In der Gesamtbetrachtung war das Ergebnis laut dem Ministerium zufriedenstellend. Neues Förderprogramm Die L-Bank hat ihr Förderangebot vor kurzem erweitert. Das neue Förderprogramm umfasst einen zusätzlichen Tilgungszuschuss für kleine und mittlere Unternehmen, die besonders von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen sind. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass viele kleine und mittlere Unternehmen unter den Corona-bedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre sehr gelitten hätten und unverschuldet hohe Umsatzausfälle verkraften mussten. Diese Unternehmen stünden jetzt vor der Herausforderung, ihre Geschäfte wieder hochzufahren. Mit den für März angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen fasse die Wirtschaft Zuversicht und wolle wieder investieren. Indem das wirtschaftliche Eigenkapital durch einen zusätzlichen Tilgungszuschuss von 10 Prozent gestärkt werde, werde der Finanzierungs- und Kreditzugang für die von der Pandemie betroffenen Branchen erleichtert. In Kombination mit den bisherigen Unterstützungsmaßnahmen sei dies ein wichtiger, zusätzlicher Förderimpuls auf dem Weg zur wirtschaftlichen Normalität. Die Restart-Prämie kann über die Hausbanken in Kombination mit den Förderdarlehen der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-BW) der L-Bank beantragt werden. Voraussetzung für diesen Förderanreiz ist eine dauerhafte Überlebensperspektive der Unternehmen. Der Tilgungszuschuss im Rahmen der Restart-Prämie beträgt zehn Prozent des Bruttodarlehensbetrags, maximal 50 000 Euro. Die Förderdarlehen können dabei mit einer Bürgschaft der Bürgschaftsbank oder der L-Bank kombiniert werden. Die Restart-Prämie im Rahmen von GuW-BW können kleine und mittlere Unternehmen aus Branchen beantragen, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen waren oder sind und die in die Wiederaufnahme des regulären Geschäftsbetriebs investieren. Hierzu gehören der Einzelhandel, Körpernahe Dienstleistungen, die Veranstaltungswirtschaft und die Eventbranche, das Schaustellergewerbe und die Marktkaufleute, Gastronomie und Event-Caterer, Taxi- und Mietwagenunternehmen, die Tourismuswirtschaft und die Reisebranche, Vergnügungs-, Themen- und Freizeitparks sowie gewerbliche Sport- und Freizeiteinrichtungen. lra

