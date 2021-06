Lohn-Plus gefordert: „Auftragsbücher sind prall gefüllt“

Im Main-Tauber-Kreis wurden im vergangenen Jahr laut einer Pressemitteilung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 459 neue Wohnungen gebaut. Dafür flossen Investitionen in Höhe von rund 93 Millionen Euro, wie die Gewerkschaft unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes erklärt.

„Der Boom der Branche hält schon seit Jahren an. Und es ist kein Ende in Sicht, denn die Auftragsbücher der Unternehmen sind weiterhin voll“, so die IG Bau Stuttgart. Die Gewerkschaft fordert, die Beschäftigten an den steigenden Umsätzen der Firmen zu beteiligen – über ein Lohn-Plus und eine Entschädigung der weiten Anfahrtswege zu den Baustellen. Die Tarifverhandlungen für das Bauhauptgewerbe gehen in der kommenden Woche in die nächste Runde. pm