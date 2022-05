Logo für Bio-Produkte

Main-Tauber-Kreis. Die Steuerungsgruppe der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis hat sich vor kurzem zum zweiten Mal in Tauberbischofsheim getagt. Stefan Fiedler, Regionalmanager der Bio-Musterregion, berichtete dem Beratungsgremium, dass bisher schon mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt werden konnten. Diese kämen nicht nur den ökologisch wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben, sondern auch der Biodiversität in der Kulturlandschaft und so letztlich auch den Bürgerinnen und Bürgern des Main-Tauber-Kreises zugute.

Positiv bewertete er die gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführte Schnittgutaktion. Schnittgut von Streuobstwiesen durfte auf den fünf Kompostplätzen des Landkreises kostenfrei entsorgtwerden.

Der ehemals starke Schweinesektor im Landkreis ist laut Fiedler enorm unter Druck geraten. Dies wurde Ende März in der ersten Präsenz-Veranstaltung der Bio-Musterregion in Schäftersheim deutlich. Insbesondere konventionell wirtschaftende Betriebe waren über viele Monate aufgrund der Marktlage hart in Bedrängnis geraten. Auf Bio umzustellen sei eine Möglichkeit, mit langfristigen Abnahmeverträgen kostendeckend zu wirtschaften.

Ein weiteres großes Thema in der Bio-Musterregion ist die Absatzförderung, beispielsweise durch den verstärkten Einsatz von Bio-Produkten in der Außer-Haus-Verpflegung. Hier ist die mangelnde Warenbündelung ein Hindernis für Großabnehmer. „Im Main-Tauber-Kreis gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Produkten, aber eben nur in kleinen Mengen“, erklärte Fiedler. Deshalb müsse auch landkreisübergreifend gedacht werden, weswegen er im Austausch mit Kollegen aus den benachbarten Bio-Musterregionen und den bayrischen Öko-Modellregionen steht. Eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Kurverwaltung und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) soll in nächster Zeit zusammen mit dem Regionalmanagement Anforderungen und Möglichkeiten identifizieren, wie es gelingen kann, mehr Bio-Produkte auf den Tellern der Region unterzubringen.

Überdies ist geplant, Produkte und Projekte aus dem Main-Tauber-Kreis, die in Verbindung mit der Bio-Musterregion stehen, künftig mit einem eigenen Bio-Logo zu bewerben. Dies wird künftig auch auf Werbematerial der Bio-Musterregion zu finden sein. lara