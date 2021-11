Lob für langjährige Treue und Mitarbeit

Schäftersheim. Die Hauptversammlung des Bienenzüchtervereins Mittlere Tauber fand im Gasthof „Klosterhof“ in Schäftersheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Wolfgang Schmitt ließ das vergangene Bienenjahr Revue passieren, welches nicht gerade leicht war. Im Schnitt verlor ein Imker in Deutschland etwa 14,8 Prozent seiner Bienen-Völker. In Baden-Württemberg verzeichneten die Imker einen Verlust von knapp 13 Prozent. Ebenso musste weit bis in den April hinein gefüttert werden und die Frühtracht fiel bei einigen Imkern aufgrund der Wetterverhältnisse teilweise komplett aus.

Es folgten die Berichte des Vorstandes, Schriftführers und des Kassiers. Ebenso standen Neuwahlen an. Nach der Entlastung der Vorstandschaft dankte Wolfang Schmitt dem ausscheidenden Schriftführer Helmut Wolf für seine langjährige Mitarbeit und überreichte ihm ein kleines Präsent.

Anschließend fanden die Neuwahlen der Vorstandschaft und der Beisitzer statt. Der neue Vorstand des Imkervereins setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Vorstand Wolfgang Schmitt; zweiter Vorstand Klaus Wieczorek; Kassier Leena Hildinger-Preuß; Schriftführer Dietmar Lange; und den Beisitzern Ulrike Emmert und Michael Pfeuffer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach den Wahlen standen die Ehrungen an. Hier wurden zwei langjährige Mitglieder des Imkervereins für ihre Mitgliedschaft geehrt. Walter Schmitt und Klaus Wieczorek erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber inklusive einer Urkunde vom Württembergischem Imkerverband. Schmitt dankte für die Treue und überreichte noch zusätzlich einen Präsentkorb.

Am Ende der Veranstaltung wies der Vorsitzende aus den nächsten Imkerstammtisch am Mittwoch, 10. November, um 20 Uhr in Markelsheim in der Gaststätte „Sonnenhalde“ hin. Ulrike Emmert berichtet dort über „Bienenprodukte“. imk