„Literatur live“: Fesselnde Bücher und weltumspannende Themen

Fesselnde Bücher, weltumspannende Themen, faszinierende Gäste: Die Reihe „Literatur live“ präsentiert erstmals eine Sommeredition an drei verschiedenen Orten in Schwäbisch Hall. Die städtische Kulturbeauftragte Ute Christine Berger hat in Kooperation mit „Literatur im Schloss Bad Mergentheim“ und mit Unterstützung weiterer Partner spannende Gäste für die Reihe gewonnen. Die Lesungen werden mit

...