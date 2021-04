„Liebliches Taubertal“ mutiert zum Spiegelbild Frankens

Main-Tauber-Kreis. Das „Liebliche Taubertal“ ist in die Informationsmaterialien des Tourismusverbandes Franken umfassend eingebunden. Die Ferienlandschaft an Tauber und Main hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Spiegelbild Frankens entwickelt. Die Urlaubsangebote zu den Themen Fahrradfahren, Wandern, Kultur, Gesundheit und Genuss stellen die Reiselandschaft Franken im Kleinen dar.

Der Tourismusverband Franken mit Sitz in Nürnberg ist die touristische Dachorganisation für 16 Landschaften. Darunter befinden sich klangvolle Namen wie Rhön, Fränkische Schweiz, Fränkischer Wald, Altmühltal, Fränkisches Weinland, Main-Spessart-Region und „Liebliches Taubertal“. Um diese Vielfalt dem Gast schmackhaft zu offerieren, gibt der Tourismusverband Franken Themenzeitungen heraus. Diese sind passend zum jeweiligen Angebot mit dem Motto „Paradies“ oder „Genuss“ überschrieben. Aufgelegt wurden Zeitungen wie beispielsweise „Radel- und Wanderparadies“ sowie „Erlebnis- und Genusswelten“.

„Ich freue mich sehr, dass die Ferienlandschaft ‚Liebliches Taubertal‘ in allen bundesweit und international vertriebenen Aussagen vertreten ist“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

In der Zeitung „Radelparadies“ wird der Radwegklassiker „Liebliches Taubertal“ von Rothenburg bis nach Wertheim vorgestellt. Der Main-Tauber-Fränkische Radachter und die Radrundtouren feiern in diesem Jahr 30. Geburtstag. In der Zeitung „Wanderparadies“ wird auf den Panoramaweg Taubertal von Rothenburg bis Freudenberg, auf den Jakobswanderweg durch den Odenwald und das Taubertal, auf die 30 Rundwanderwege und auf die Meditativen Rundwanderwege innerhalb der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ eingegangen. „Hierbei werden unsere Qualitätsangebote, die ein Qualitätssiegel des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) oder des Deutschen Wanderverbandes tragen, besonders hervorgehoben“, meint Müssig.

Außer diesen Angeboten werden in der Zeitung „Erlebniswelten und Genießerland“ die kulturellen Sehenswürdigkeiten, die Burgen, Schlösser, Klöster und Museen präsentiert. Bei den gastronomischen Angeboten wird auf regionale Produkte Wert gelegt. „Es ist uns ein Anliegen, dass die Gäste ein Rundumpaket mit Aktivität und Genuss erhalten“, so Jochen Müssig.

Die Zeitungen stellen eine tolle Auswahl für das Reiseland Franken dar. Dieses Angebot ist gerade in der Corona-Pandemie von erheblicher Bedeutung. Denn innerhalb Frankens kann diese Reiselandschaft unter Beachtung der Hygieneregeln mit dem Fahrrad oder bei einer Wanderung erkundet werden. Zu empfehlen ist der Besuch der zahlreichen kulturellen Einrichtungen.

Die Zeitungen können beim Tourismusverband Franken, Bretzfelder Straße 15, 90425 Nürnberg angefordert oder unter www.frankentourismus.de heruntergeladen werden. Das Infomaterial kann ebenfalls beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825806, oder per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de bestellt werden. lra

