„Liebliches Taubertal“ feiert 70. Geburtstag

Salutschüsse der Historischen Deutschorden-Compagnie im Kurpark bildeten den Auftakt zur 70-Jahr-Feier des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ in der Bad Mergentheimer Wandelhalle.

Main-Tauber-Kreis. Die Festveranstaltung fand coronabedingt in kleinerem Rahmen zusammen mit der jährlichen Mitgliederversammlung statt.

Vorsitzender Reinhard Frank blickte eingangs der Tagung vor Mitgliedern und Gästen auf die Zeit der Gründung der touristischen Organisation in den Nachkriegsjahren zurück: „Es war schon eine Leistung, dass die damaligen Landkreise Tauberbischofsheim, Mergentheim, Rothenburg, Ochsenfurt und Würzburg das gemeinsame touristische Potenzial erkannten.“ Aus diesem Pfund sei ein Edelstein geformt worden. Das „Liebliche Taubertal“ sei eine Erfolgsstory und eine Marke, die heute bundesweit bekannt sei.

Sei vor Corona die Devise „immer höher und weiter“ gewesen, habe ein Winzling das Leben zum Stillstand gebracht. Nach starken Erfolgszahlen bis Anfang 2020 sei der Tourismus im Taubertal die mit am stärksten von der Pandemie betroffene Branche gewesen. „Aber wir und alle Mitstreiter haben darauf digital reagiert und zudem hat die neue Situation die Besinnung auf Regionalität und Nachhaltigkeit befördert.“

Das Liebliche Taubertal hat durch seine maßgeschneiderten Angebote für Erholungssuchende auch nach Corona hervorragende Aussichten und Chancen. Alle Mitgliedsstädte und -gemeinden, vernetzte Tourismusorganisationen und viele weitere Mitstreiter hätten Anteil an diesem Erfolg, dankte der Vorsitzende.

Manuela Zahn als erste Bürgermeister-Stellvertreterin in Bad Mergentheim blickte auf das Jahr 2034, in dem vor Ort die erste Landesgartenschau im Main-Tauber-Kreis stattfinden wird – „sicher ein Impuls für die gesamte Region und für weiteres touristisches Wachstum“. Beim Re-Start gelte es weiter auf Kooperationen zu setzen.

Wie gut und harmonisch solch eine Kooperation funktioniert, betonte Angelika Schäffer, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Franken. Diesem gehört das „Liebliche Taubertal“ seit dem Jahr 2000 an. Weit weg vom Kirchturmdenken werde hier über Landkreis- und Landesgrenzen konstruktiv zusammengearbeitet. Dank sagte die Geschäftsführerin Landrat a. D. Reinhard Frank für sein Wirken im Beirat des Tourismusverbandes Franken.

Minus und Reaktionen

Den Geschäftsbericht für 2020 erstattete Geschäftsführer Jochen Müssig. Sei der Start im Januar und Februar 2020 noch verheißungsvoll gewesen, änderte Corona den Jahresverlauf grundlegend. Das touristische Geschehen im „Lieblichen Taubertal“ ging um rund die Hälfte zurück. Nach amtlicher Statistik von Januar bis Dezember 2020 betrug das Minus bei den Gästeankünften 53,2 Prozent und bei den Übernachtungen 44,7 Prozent.

Der Einbruch war auch bei den Tagestouristen festzustellen. Insgesamt habe der Umsatzausfall allein im Main-Tauber-Kreis 137 Millionen Euro betragen. Erfreulich war allerdings die Tatsache, dass von April bis Oktober ein sehr guter Zuspruch von Radlern und Wanderern herrschte.

Produktpflege und Produktentwicklung wurden weiter vorangetrieben, unter anderem zum 40-jährigen Bestehen des Radweg-Klassikers und mit modifizierten Aussagen zu den Themen „Burgen & Schlösser“, „Taubertal kulinarisch erleben“, „Familienferien“ und „Radwegekirchen“. Ebenso wurden zahlreiche Jahresflyer erstellt. Als neues Angebot wurde „Waldbaden“ entwickelt. Weiter vorangebracht wurde das Thema „Radreiseregion“. Ein entsprechender Antrag soll noch 2021 beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) gestellt werden. Ausdruck des Qualitätsbestrebens sind auch die vier Wanderwege mit dem Siegel des Deutschen Wanderverbands. Der Panoramaweg Taubertal erhielt dieses bereits zum vierten Mal in Folge.

Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim dankte für die Arbeit des Tourismusverbands und stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands, der von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Als Vorstandsmitglieder nachgewählt wurden Oberbürgermeister Markus Naser (Rothenburg ob der Tauber) und Bürgermeister Wolfgang Stein (Wertheim) für die ausscheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Oberbürgermeister a.D. Walter Hartl und Oberbürgermeister a.D. Stefan Mikulicz. Als Beisitzer folgen Kurdirektor Sven Dell, Bürgermeister Hermann Gabel (Röttingen) und Bürgermeister Dr. Lukas Braun (Lauda-Königshofen) den bisherigen Beisitzern Kurdirektorin a.D. Katrin Löbbecke, Bürgermeister a.D. Martin Umscheid und Bürgermeister a.D. Thomas Maertens.

Stabübergabe

Rothenburgs Oberbürgermeister Markus Naser dankte dem scheidenden Vorsitzenden Reinhard Frank für die länder- und landkreisübergreifende Zusammenarbeit, die dieser seit 2005 kontinuierlich fortgesetzt habe. Beispielhaft seien den bayerischen Mitgliedern stets die gleichen Rechte wie den baden-württembergischen eingeräumt worden. Nicht zuletzt sei Frank zusammen mit dem Kreistag des Main-Tauber-Kreises für eine verlässliche Finanzierung des touristischen Budgets und für die Bereitstellung der personellen Ressourcen gestanden. Nasers Dank ging auch an das Team des Tourismusverbands und den Geschäftsführer Jochen Müssig.

Kraft Amtes übernimmt nun der neue Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, den Vorsitz des Tourismusverbandes. Unter seiner Leitung wurden der Haushaltsplan für 2021 beschlossen sowie der Präsenzbeschluss für den Etat 2020 nachgeholt. Als Sitzungsort für die Mitgliederversammlung am 22. März 2022 wurde Freudenberg am Main festgelegt.

In einem Impulsvortrag betonte Dr. Michael Braun, Geschäftsführer der OBS (Online-Buchung-Service) GmbH in Regensburg die Wichtigkeit der digitalen Buchbarkeit von Unterkünften. In Deutschland überwiegen mittlerweile Onlinebuchungen. Besonders eindrucksvoll habe sich dies nach dem ersten Lockdown 2020 in einem starken Anstieg des Buchungsvolumens gezeigt – „und aktuell wiederholt sich das.“

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Reihe von Glückwünschen aus Städten und Gemeinden der Ferienlandschaft zum 70. Geburtstag des Tourismusverbands. Grüße entboten Gerhard Lausberger, der den Tourismusverband seit vielen Jahren unter anderem musikalisch auf Messen und vielen Veranstaltungen begleitet, Grünkernkernkönigin Annika Müller aus Boxberg-Schweigern, Klaus-Dieter Brunotte aus Bad Mergentheim als Eduard Mörike, Günther Ascher aus Wertheim als Jakobspilger, Fassbodenschnitzer Heinz A. Theobald aus Lauda-Königshofen, Ralf Herrmann aus Rothenburg als Bürgermeister Bezold vom Meistertrunk, Bürgermeister Roger Henning als Herold aus Freudenberg, Armin Schaupp aus Tauberbischofsheim als Kurmainzischer Oberamtmann sowie Rainer Dreikorn aus Wertheim als „Werdemer Nachtwächter“.

Diese, sowie weitere Grußworte von Vertretern, die nicht anwesend sein konnten – Weinkönigin Michaela Wille, Jutta Gromes aus Weikersheim als Freifrau von Ilten und Gerold Künzig aus Werbach als Pfeifer von Niklashausen – sind in Kürze auch auf den sozialen Netzwerken des Tourismusverbands als Videobeitrag zu sehen. tlt