Lebensmittel retten – Menschen helfen

Lebensmittelpreise, Mieten und Energiekosten steigen, auch wenn die Menschen nicht mehr Geld in der Tasche haben. Für manche sind Tafeln und Caritas-Läden deshalb ein Segen, um sich ein würdiges Leben überhaupt leisten zu können.

Odenwald-Tauber. Rote Hütchen werden um 13.30 Uhr akkurat auf der Zufahrt zur Tafel in Tauberbischofsheim platziert. Sie dienen nicht zur Slalomfahrt für eine anstehende Radfahrprüfung, sondern zeigen den Abstand an, den die Wartenden aufgrund der Corona-Richtlinien einzuhalten haben. Um 14 Uhr öffnet die Tafel des Caritasverbands. Nach und nach tröpfeln die Menschen ein: Junge und Alte verschiedener Hautfarbe, manche mit Kindern. Sie reihen sich in die Schlange ein, um eine Nummer zu ziehen. Dann verweilen sie geduldig auf Bänken oder bereitgestellten Stühlen sie aufgerufen werden.

Der Laden selbst ist ein kleiner Supermarkt. Das Angebot reicht von Brot und Nudeln über Konserven, Frischwaren in der Kühltheke, Obst und Gemüse, Tiefkühlkost bis zu Sonnencreme und Lesebrillen. Ganz oben auf einem Regal stehen gebrauchte Schulranzen – allesamt Markenware und noch gut erhalten.

„Wir wollen ein Einkaufserlebnis bieten“, sagt Guido Imhof, als Abteilungsleiter Ehrenamt auch zuständig für die Tafel. Doch Corona hat auch hier einige Änderungen bewirkt. „Uns ist alles weggebrochen“, beschreibt Sylvia Hehn, eine von zwei Hauptamtlichen der Tafel, die Situation im vergangenen März. Niemand wusste so richtig, was zu tun ist. Die Ehrenamtlichen, meist Ältere im Rentenalter, hielten sich aus Angst vor Ansteckung fern.

Drei Wochen machte die Tafel in der Kreisstadt dicht. Durch das Engagement junger Menschen von der der KJG St. Bonifatius ging es unter Einhaltung aller Hygienemaßgaben im Notbetrieb weiter. Am Anfang waren – wie überall – vor allem Klopapier, Nudeln, Mehl und Zucker gefragt. Hamsterkäufe wie anderswo gibt es bei der Tafel allerdings nicht. Auf die Verteilungsgerechtigkeit achtet das Personal.

Margrit Wagner ist 82 Jahre alt und seit 14 Jahren als Ehrenamtliche bei der Tafel in der Kreisstadt dabei. Nach einer coronabedingten Pause schiebt sie seit Oktober wieder ihren wöchentlichen Dienst. Vor der Pandemie sei es in der Tafel kommunikativer zugegangen, sagt sie. Corona hätte den Abstand zwangsläufig größer werden lassen. „Außerdem sind vor allem Ältere weggeblieben, weil sie wegen Corona einfach vorsichtiger geworden sind“, so Wagner. Blickt sie auf die vielen Jahre ihrer Tätigkeit zurück, stellt sie fest, dass sich die größte Veränderung des Kundenstamms durch die Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2015 ergeben habe. Mit Corona seien, bedingt durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, zudem mehr Neue hinzugekommen.

Adelgunde Dittmann gehört seit Mai zum Tafelteam. Die „Jungrentnerin“, wie sie sich selbst bezeichnet, hat sich an die neue Aufgabe herangetastet. „Ich wollte etwas tun, und etwas von dem, was ich an Gutem erfahren habe, zurückgeben“, beschreibt sie ihre Motivation. Sie begeistert es immer wieder, wie dankbar die Menschen für die Arbeit der Ehrenamtlichen sind und mit welcher Engelsgeduld sie bei Wind und Wetter auf ihren Zutritt warten.

„Es hat etwas mit unserem Menschenbild zu tun, dass wir den Kunden Respekt und Wertschätzung entgegenbringen“, umreißt Wolfgang Pempe, Geschäftsführer des drei Tafeln betreibenden Diakonischen Werks Main-Tauber-Kreis, die Grundeinstellung der Tafelarbeit. Auch Volker Herm, zuständig für die Tafelläden bei der Diakonie, spricht von einem „Einkaufserlebnis“, das man bieten wolle. „Der Kunde soll entscheiden, was er kauft“, lautet das Credo. Der Vorteil: Wer selbst aussucht und das zu einem Preis, der maximals 20 Prozent des Ladenpreises beträgt, auch bezahlt, kauft bewusst ein. In anderen Bundesländern würden durchaus auch vorgepackte Tüten ausgegeben. Was vom Inhalt nicht benötigt wird, wandert auch mal in den Müll.

Sind die im Dachverband der Tafeln organisierten Läden an bestimmte Vorgaben gebunden, trifft das auf die Caritas-Läden im Neckar-Odenwald-Kreis nicht zu. „Wir liegen auch mal bei 30 Prozent des Verkaufspreises und können bei stimmten Luxusartikeln mehr nehmen“, so Peter Zimmermann, Bereichsleiter beim Caritasverband und zuständig für die Läden in Buchen und Adelsheim. „Wir gehen da unseren eigenen Weg.“

Anders als die Tafeln profitieren seine Läden allerdings nicht von der Tafel-Logistik mit eigenen Zentrallagern, in denen Produktionsüberschüsse oder fehlbedruckte Artikel großer Hersteller palettenweise lagern und auf die einzelnen Tafeln verteilt werden. Im Neckar-Odenwald-Kreis werden Supermärkte und Bäckereien in einem relativ großen Umfang abgefahren.

Bei allen aber gilt: Am Morgen ist noch nicht klar, was am Nachmittag verkauft werden kann. Das ist täglich wieder eine kleine Wundertüte.