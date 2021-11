Main-Tauber-Kreis. Bereits zum achten Mal veranstaltet das Welcome Center Heilbronn-Franken gemeinsam mit Kooperationspartnern Veranstaltungen zum Thema Willkommenskultur. In diesem Jahr steht das Thema Bildung und lebenslanges Lernen im Fokus. Die Veranstaltungswochen finden vom 15. bis 25. November unter dem Motto „Mit Bildung in die Zukunft“ statt. Zielgruppe sind internationale Bürger aber auch sonstige Interessierte. In insgesamt acht Online-Events werden die verschiedenen Bildungsangebote in der Region Heilbronn-Franken beleuchtet.

Bei der Auftaktveranstaltung am 15. November um 17 Uhr berichtet die Journalistin Runak Sabbar ihre eigene Geschichte über lebenslanges Lernen. An den folgenden Tagen werden die Themen Ausbildung, Studium, Weiterbildung, Wiedereinstieg nach der Familienphase, berufliche Anerkennung und Deutsch lernen besprochen. Bei den Veranstaltungen erhalten die Teilnehmenden einen Überblick, welche Möglichkeiten und Angebote es in der Region Heilbronn-Franken gibt und wo sie sich informieren und weitere Unterstützung erhalten können. Regionale Akteure und Institutionen werden sich und ihre Angebote vorstellen. Es besteht bei jeder Veranstaltung die Gelegenheit, sich auszutauschen und individuelle Fragen zu stellen.

Bei der Abschlussveranstaltung am 25. November werden die Erkenntnisse aus den vergangenen Tagen gemeinsam reflektiert und der Blick in die Zukunft gerichtet. Die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen ist kostenfrei. Jede Veranstaltung kann unabhängig voneinander besucht werden. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Interessierte unter www.welcomecenter-hnf.com im Internet.