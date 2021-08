Lasten verteilen

1000 zusätzliche Windräder innerhalb weniger Jahre im Ländle neu zu erstellen, bedeuten einen Kraftakt – und erhebliche Eingriffe in die Landschaft. Ganz überraschend kommt die Entwicklung aber nicht daher.

Die Landesregierung kann auf den Wählerauftrag verweisen, der sie ins Amt gebracht hat, und arbeitet entsprechend konsequent an der Umsetzung ihrer ambitionierten Klimaschutzziele. Soweit, so gut.

Jeder muss seinen Beitrag leisten und das ist auch Okay so! Die Betonung liegt hier jedoch auf „jeder“. In jedem Landkreis und in jeder Stadt muss man sich die Frage stellen, was vor Ort getan wird und was noch getan werden kann. Sind Photovoltaikanlagen auf jedem kommunalen Gebäude, jedem Parkhaus installiert? Sind Wärmedämmungen wo immer möglich ausreichend umgesetzt? Wird der öffentliche Personennahverkehr gerade in Großstädten ausreichend bevorzugt? Wie steht es um neue Windkraftanlagen neben großen Industrieparks, sprich neben den Stromverbrauchern schlechthin?

Der Ländliche Raum muss seinen Teil beitragen und sich selbst um seine Klimaneutralität kümmern – er muss vielleicht noch etwas mehr tun, weil hier einfach mehr Platz ist, aber er muss sicher nicht alle Lasten allein tragen! Es ist die Aufgabe der Landesregierung auf eine ordentliche Verteilung der Zumutungen für die Bevölkerung und die Natur zu achten – auch in Sachen 1000 Windräder.

