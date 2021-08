„Lasche Volksvertreter sind nicht gefragt“

Dies war der erste ernst zu nehmende Bericht über das Thema einer(s) CDU-Abgeordneten des hiesigen Wahlkreises zu Klima- und Umweltschutz. MdL Dr. Reinhart hat dieses so wichtige Thema in seinen Ansprachen nie oder nur am Rand erwähnt. Dafür wurde er zu Recht mit dem dramatischen Verlust an Wählerstimmen bei der Landtagswahl abgestraft. Er war nicht auf der Höhe der Zeit, sprich der Wählersorgen.

Nina Warken hat zur Unterstützung einen Parteifreund mit Fachkompetenz eingeladen. Ist dieser Einzelkämpfer in seiner Partei oder doch die wirkungsvolle Speerspitze?

Frau Warken hat sich bisher im Schriftverkehr mit mir nicht als überzeugte Klima- und Umweltaktivistin hervorgetan. So fragte ich sie vor zwei Jahren, welche Vorstellung sie von einer lebenswerten Umwelt für ihre Kinder- und Enkelkinder hat? Keine Antwort.

Dabei sollte für jeden von uns die Antwort auf diese Frage höchst wichtig sein. Jeder Bürger muss für sich darauf eine Antwort geben und seinen Kindern Rechenschaft darüber ablegen, was er dafür getan hat. Das ist meine persönliche Motivation für alle Klima- und Umweltaktionen.

Vor zwei Jahren ist Frau Warken gegen ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen gewesen. Hat sie mittlerweile ihre Meinung geändert? Auf meine Anfrage über www.abgeordnetenwatch.de, welche drei Maßnahmen in Sachen Klima sie für die wichtigsten nach der Wahl hält, habe ich bisher keine Antwort erhalten. Es wäre schade, wenn wir eine Abgeordnete erhalten, die keine überzeugte Befürworterin einer engagierten Klima- und Umweltpolitik ist. Lasche Abgeordnete zu diesem Thema sind nicht mehr gefragt. Sondern Volksvertreter, die den Bürger offen sagen, was jeder zu leisten und zu tragen hat. Wir könnten ein gutes Beispiel für einen zukunftsorientierten Industriestaat werden, wenn wir eine Führung bekämen, die die Bürger überzeugend auf diesem schwierigen Weg mitnimmt. Ich bin bereit. Sie auch?