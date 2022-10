Landrat übernimmt Vorsitz des Aktionskreises Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis, fand am Dienstag in der Festhalle in Külsheim statt. Dabei wurde Landrat Christoph Schauder als Nachfolger des früheren Bundestagsabgeordneten Alois Gerig zum Vorsitzenden gewählt.

Wichtige Arbeit

Nach der Eröffnung der Versammlung durch Alois Gerig betonte Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann, dass der Förderverein wichtige Arbeit leiste. Mit Blick auf die in die Veranstaltung eingebettete Verleihung des Preises für Zivilcourage (wir berichteten) betonte er, dieser solle ein Zeichen setzen gegen Gleichgültigkeit und Wegsehen, gegen das Schweigen und gegen egoistisches Denken.

Alois Gerig unterstrich, es seien fast drei Jahre vergangen seit der bislang letzten Mitgliederversammlung. Seitdem sei die Arbeit im Hauptverein intensiv weiterbetrieben worden. Dieser sei breit aufgestellt und wirke in vielen Bereichen hilf- und segensreich.

Der Redner würdigte den Einsatz der Mitarbeiter und deren Organisationen. Das Protokoll zur Mitgliederversammlung 2019 wurde einstimmig genehmigt.

Dr. Michael Lippert gab einen kurzen Kassenbericht, den er als „von Corona stark beeinflusst“ bezeichnete. Erinnert wurde an verschiedene Veranstaltungen wie etwa zum „Enkeltrick“, Präventionstheater, zur „WenDo“-Persönlichkeitsbildung, zum „Projekt Adventure“ mit Schulklassen und zur Nichtraucherkampagne „Be Smart – Don’t Start“.

Weiter nannte Lippert Medienworkshops, Lern- und Sommercamps, die Schülermultiplikatorenausbildung, den Aktionspreis Suchtprophylaxe, das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters und die Vergabe des Zivilcouragepreises.

Gerig würdigte die Unterstützung durch die Geschäftsführung im Landratsamt und Polizeipräsident Hans Becker: „Wir wissen das zu schätzen.“ Michael Geidl, der zusammen mit Georg Köhler die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Führung der Finanzen.

Die von Geidl vorgeschlagene Entlastung des Vorstands wurde von der Versammlung einstimmig erteilt.

Wahlen

Schreglmann übernahm die Wahlleitung. Die Versammlung bestimmte Landrat Christoph Schauder einstimmig zum neuen Vorsitzenden als Nachfolger von Alois Gerig. Die drei stellvertretenden Vorsitzenden, Sozialdezernentin Elisabeth Krug, Bürgermeister Joachim Döffinger und Polizeipräsident Hans Becker, bleiben in ihren Ämtern, ebenso Kassenwart Dr. Michael Lippert, Schriftführerin Sandra Hügel sowie die Kassenprüfer Michael Geidl und Georg Köhler.

Als Beisitzer fungieren Alois Gerig, Thomas Bührle, Thomas Lehr, Wolfgang Eble, Matthias Götzelmann, Michael Goldhammer, Wolfgang Pempe, Michael Müller, Werner Fritz, Peter Vogel, Paul Gehrig und Michael Schneider.

Landrat Christoph Schauder betonte, für ihn sei es selbstverständlich, ein solches Amt zu übernehmen. Er habe zur Bedingung gemacht, dass Alois Gerig Beisitzer werde und man sei sich handelseinig geworden.

Es sei leider eine schnelllebige Zeit und nicht selbstverständlich zu helfen, so der neue Vorsitzende. Man wolle gerne verschiedene Fälle hervorheben und dabei zeigen, wie wichtig es sei, in den richtigen Sekunden das Richtige zu tun. Man wolle die gute Arbeit fortführen wie beispielsweise bei der Spendenakquise. Hier bedanke er sich bei den jahrelangen Unterstützern.

Schauder betonte, er freue sich auf diese Mitarbeit. Diese passe auch in die Agenda des Kreises, sei soziale Komponente in der täglichen Arbeit und freiwilliges Engagement. Er sei stolz auf das engmaschige Netz an freiwilligen Hilfeleistungen. Dieses Netz zu erhalten oder auszubauen sei eine Herausforderung. Die finanziellen Spielräume würden geringer. Er freue sich auf eine tolle Zusammenarbeit, „packen wir es gemeinsam an“.

Vieles angestoßen

An den bisherigen Vorsitzenden gewandt sagte der Landrat, Alois Gerig sei ein bescheidener Mensch, der Tag und Nacht für die Region arbeite, vieles angestoßen und das Netzwerk gut genutzt habe. Dafür danke er namens des Vereins und persönlich.

Landrat Christoph Schauder überreichte dem vormaligen Vorsitzenden regionale Produkte, darunter auch eine neue Abfüllung, die den Namen „Landrats-Viertele“ trägt. Gerig bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. hpw