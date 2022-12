Main-Tauber-Kreis. Landrat Christoph Schauder hat zum 1. Dezember den Verwaltungsratsvorsitz des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg übernommen. Der Verwaltungsrat wählte ihn bei seiner Sitzung in Karlsruhe einstimmig in dieses Amt. Er folgt damit dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Mosbach, Michael Jann, nach und vertritt den Landkreistag Baden-Württemberg, also den Dachverband der 35 Landkreise.

