Landkreis mit hoher Schlagzahl geführt

Ein Gentleman mit Charme und einem ansteckenden Lachen, vielfältigen Interessen und vorurteilsfreier Offenheit – ein vertrauenswürdiger, netter Kerl. So charakterisierte Udo Glatthaar den scheidenden Landrat Reinhard Frank.

Main-Tauber-Kreis. Ein würdiger Rahmen sollte es sein – trotz Corona. Einen Landrat zu verabschieden und den Nachfolger ins Amt einzuführen, ist nämlich kein Standard, sondern echte Kür. Nach 16 Jahren und zwei Wahlperioden geht Reinhard Frank zum Monatsende in den Ruhestand. Der Schreibtisch ist bereits leergeräumt, die Bürowände frisch gestrichen. Mehr als besenrein erwarten die Räumlichkeiten – zwei Türen weiter vorn als bisher – seinen Nachfolger Christoph Schauder.

Dass nirgends so viel geschwindelt werde wie bei Beerdigungen und Verabschiedungen, stellte Reinhard Frank an den Anfang seiner Abschiedsrede. Ein wenig augenzwinkernd merkte er allerdings an, dass den hochkarätigen Laudatoren das gewiss nicht zu unterstellen sei. Regierungspräsident Wolfgang Reimer, Professor Dr. Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags Baden-Württemberg, der stellvertretende Vorsitzende des Kreistags, Udo Glatthaar, sowie Innenminister Thomas Strobl per Video hatten das zuvor getan: Reinhard Frank für seine Tätigkeit gewürdigt.

Viel bewirkt

Chronologisch zogen sich die drei Krisen durch alle Rückblicke: die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, die Flüchtlingskrise 2015 und die noch nicht abgeschlossene momentane Corona-Krise. Der Regierungspräsident bescheinigte Frank, eine Reihe von positiven Entwicklungen in die Wege geleitet zu haben, wobei er die Sanierungen der Beruflichen Schulzentren hervorhob. Er habe immer darauf gepocht, dass diese Bildungszentren gerade im ländlichen Raum eine große Rolle spielten. Darüber hinaus fielen in seine Wirkungsjahre der Bau der Psychiatrie, die Gründung der Gesundheitsholding Tauberfranken, der Neubau von Altenheimen, der Aufbau von Mobilitätszentren, der Ausbau des ÖPNV sowie zahlreiche Projekte im Straßen- und Radwegebau.

Persönlich bescheinigte ihm Reimer, das Prinzip von Maß und Mitte gut verkörpert zu haben. „Sein Humor hat ihm geholfen, Interessen auszugleichen“, so der Regierungspräsident. Vom Naturell her sei Frank jemand, der eher Harmonie als Streit suche. In diesem Sinne habe er seinen Job bestens gemacht.

Dass er die anstehenden Aufgaben auch im Krisenmodus „bravourös gemeistert“ habe, stellte auch Innenminister Thomas Strobl fest. Er betonte, dass die Kommunen das Rückgrat des Landes seien und die Subsidiarität diese Gemeinschaft stark mache. Er dankte Frank für seinen Einsatz, sein Engagement und die Hinterlassenschaft eines gut bestellten Hauses.

Alexis von Komorowski stellte den Wandel in den Mittelpunkt seiner Würdigung, den der scheidende Landrat in ökonomischer, ökologischer, sozialer und neuerdings auch digitaler Hinsicht vorangetrieben habe. Konsequent als Trumpfkarte ausgespielt habe er das berufliche Schulwesen. Gewahr seien Komorowski Franks „pointierte Stellungnahmen aus der Tiefe des Raums“.

Eine „sehr gute Bilanz einer guten Kreisentwicklung“ zog Udo Glatthaar nach 16 Jahren an der Spitze des Main-Tauber-Kreises. Reinhard Frank habe eine neue Arbeitskultur in die Landkreisverwaltung und in den Kreistag einziehen lassen, die auf Transparenz und gleiche Augenhöhe setze. Er wies auf die hohe Schlagzahl hin, die der Landrat vorgegeben habe und der nicht immer in gewünschtem Tempo gefolgt werden konnte. Manchmal seien gar Bedenken geäußert worden, ob alle Ideen auch umzusetzen seien. Glatthaar erinnerte an die vielfältigen Projekte von der Kulturpflege in Kloster Bronnbach über die räumliche Neuaufstellung der Verwaltung, den Blick auf die Biodiversität oder die Stärkung der Wirtschaftsförderung.

Der Kreistag habe ihn manchmal als ungeduldig erlebt, aber auch als jemanden, der inhaltlich immer an der großen Linie von Projekten festgehalten habe. Beim Blick auf die Finanzen merkte er an: „Die schwäbische Sparsamkeit war bei ihm gar nicht so ausgeprägt.“ Vielmehr war es der Kreistag und hier vor allem der CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Schaffert, der mit spitzer Feder die Buchführung nachvollzog und in manch verbalem Schlagabtausch eine konsequente Haushaltspolitik einforderte.

Die Mitarbeiter im Landratsamt schätzten an Reinhard Frank dessen Vertrauen in ihre Arbeit, den freundlichen und menschlichen Umgang und die Unterstützung auch in schwierigen Situationen.

Landrat zu sein sei der schönste Beruf gleich nach dem Papst, merkte Reinhard Frank an. „Er war mir zumeist mehr Lust als Last.“ Frank hob die vielen Stationen seiner 16-jährigen Amtszeit hervor und blickte auf die Bereiche, in denen der Main-Tauber-Kreis Spitzenpositionen im Land einnehme: bei der Sicherheit, der Familienfreundlichkeit, der medizinischen Versorgung, der Digitalisierung durch den Breitbandausbau, beim Tourismus und der wirtschaftlichen Prosperität. Er dankte für die vielfältige Begleitung und Unterstützung, das konstruktive Miteinander und die sympathische Wegbegleitung vieler.

Bei seiner Einführungsrede vor 16 Jahren habe er mit Blick auf die Kreisfinanzen folgenden Satz gesagt: „Die guten Zeiten sind vorüber, wären sie noch vor mir, wär’s mir lieber.“ Diese Bemerkung gebe er bei der heutigen Finanzlage an seinen Nachfolger Christoph Schauder augenzwinkernd mit der Anmerkung weiter, warum es Schauder beim Start besser gehen solle als ihm vor 16 Jahren.

Vom Ersten Landesbeamten zum Landrat in nur zwei Jahren sei eine steile Karriere, attestierte Regierungspräsident Wolfgang Reimer dem Frank-Nachfolger Christoph Schauder. Mit dem Wechsel an der Spitze des Main-Tauber-Kreises werde eine neue Ära eingeläutet.

Maß und Mitte neu definieren

Das Amt des Landrats sei ein wichtiges Bindeglied zwischen Kommune und Staat, seien doch 70 Prozent der Tätigkeit letztlich Landesaufgaben und -pflichten. Für Schauder gelte es gemäß des jüngsten Verfassungsgerichtsurteils bei allen Entscheidungen, folgende Generationen im Blick zu haben. „Der ethische Imperativ verändert sich – Maß und Mitte werden neu geschrieben und definiert“, so Reimer.

Nach seiner Vereidigung und Verpflichtung bekräftigte Christoph Schauder, dass seine berufliche Reise mit seiner Wahl zum Landrat einen Zielpunkt gefunden habe. Schauder: „Ich freue mich auf spannende Jahre – machen wir uns gemeinsam an die Arbeit.“

Mit einem bunten Strauß aus Rückblicken, guten Wünschen, charmant verpackten Anspielungen auf Franks Sauseschritt-Tempo und seine scheinbar unerschöpfliche Kreiskasse endete die Verabschiedung und Stabübergabe in der Wandelhalle der Kurstadt.