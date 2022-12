Zukunftsorientiert, mutig und herausfordernd sehen die Kreistagsmitglieder den Haushalt für 2023. Bei zwei Gegenstimmen wurde er vom Gremium verabschiedet.

Main-Tauber-Kreis. Die Fraktionen des Kreistags sind sich einig: Der Landkreis kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Das wurde bei der Jahresabschlusssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle

...