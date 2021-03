Main-Tauber-Kreis. Das Land entlastet ein weiteres Mal Familien bei den Schüler-Abos sowie erstmals auch sonstige Jahreskarteninhaber im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Bereits im Sommer 2020 wurden zwei Monatsbeiträge angerechnet beziehungsweise erstattet.

Im Dezember 2020 hat das Verkehrsministerium Baden-Württemberg initiiert, dass alle Nahverkehrskunden, die in Baden-Württemberg wohnen und eine Jahreskarte beziehen, den BW-Treuebonus erhalten. Ihnen wurde eine halbe Monatsrate des Abonnementpreises erstattet. Aufgrund der erneuten Schulschließung hat die Landesregierung nun entschieden, die Eltern ein weiteres Mal zu entlasten und eine weitere Monatsrate des Abonnementpreises beziehungsweise des gezahlten Eigenanteils zu erstatten. Die Abbuchung wird bei Abonnementverträgen mit monatlichem Lastschrifteinzug voraussichtlich im April abhängig von der Vertragsart anteilig beziehungsweise komplett ausgesetzt. Jahreszahler erhalten eine entsprechende Rückerstattung. Ein Antrag an das zuständige Abo-Center ist nicht nötig. Wann die vom Land gewährten Geldflüsse.

Den BW-Treuebonus erhalten die Inhaber einer VRN-Jahreskarte, die im Land wohnen und deren Jahreskarte zu Fahrten im baden-württembergischen Teil des VRN berechtigt. Außerdem muss die Jahreskarte mindestens bis März gültig sein.

Landrat Reinhard Frank freut sich über die erneute Unterstützung des Landes. „Die Rückerstattungen an die ÖPNV-Kunden unterstreicht die Wichtigkeit dieser Verkehrsteilnehmer und soll auch als großes Dankeschön an die Bürger im Main-Tauber-Kreis verstanden werden, die durch ihre Treue einen wichtigen Teil zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs leisten“, sagt Landrat Frank.

Die Klima- und Verkehrswende kann nur gemeistert werden, wenn wir die individuelle Mobilität überdenken und gegebenenfalls anpassen. Hierzu sind sowohl ein gutes ÖPNV-Angebot als auch zahlreiche Nutzer notwendig. „Die nächsten Jahre bringen enorme Herausforderungen mit sich. Ziel sollte es sein, mehr umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Hierzu sind neben einem guten Verkehrsangebot und einer entsprechenden Nutzung auch funktionierende Unternehmerstrukturen zwingend erforderlich. Das zeigt sich sowohl im Verlauf der Corona-Krise als auch bei den derzeit laufenden Probebetrieben der Abendbusse entlang der Tauberbahn sowie dem Regionalbahntakt zwischen Lauda und Osterburken“, ergänzt der zuständige Dezernent im Landratsamt und VGMT-Geschäftsführer Jochen Müssig.

Infos zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des VRN gibt es im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de. Rund um die Uhr erreichbar ist die Fahrplanauskunft und Ruftaxizentrale unter der Servicenummer 0621/1077077. Das Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter der Nummer 09343/62140 erreichbar. vgmt