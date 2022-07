Land fördert Sportstätten

Main-Tauber-Kreis. Jedes Jahr fördert das Land den Neubau und die Sanierung von Sporthallen und Freisportanlagen, damit in Baden-Württembergeine eine möglichst breite Infrastruktur für den Sport zur Verfügung steht. In diesem Jahr werden insgesamt 103 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von rund 18 Millionen Euro gefördert. Darauf haben sich Kultusministerium, Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. Im Main-Tauber-Kreis erhält die Gemeinde Werbach 99 000 und die Stadt Wertheim 53 000 Euro. „Es freut mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder alle förderfähigen Anträge berücksichtigt werden können“, sagt Kultusministerin Theresa Schopper.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gefördert werden der Neubau und die Sanierung von Sporthallen und Freisportanlagen. Die Zuschüsse werden für vielseitig nutzbare Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Vereinen zur Verfügung stehen. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben. Die Zuschüsse liegen je nach Art und Größe der Vorhaben zwischen 12 000 Euro und 600 000 Euro.