Ladendieb beleidigt Kassiererin

Bürgstadt. Ein 24-Jähriger betrat am Mittwochnachmittag einen Einkaufsmarkt in der Miltenberger Straße in Bürgstadt. Da er keine Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung aufhatte, ging er an den Kassenbereich, wo für „vergessliche Kunden“ FFP2-Masken gegen Bezahlung bereitgehalten werden.

Der junge Mann nahm eine Schutz-Maske, schmiss die Verpackung auf den Boden und lief in den Markt. Als eine Verkäuferin die Bezahlung der Schutzmaske forderte, wurde sie übelst mit nicht wiederzugebenen Worten beleidigt, heißt es im Polizeibericht.

Obwohl er aufgefordert wurde, das Geschäft zu verlassen, kam der Mann dieser Instruktion nicht nach. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, der „Stänkerer“ war jedoch mit seinem Rad inzwischen in Richtung Miltenberg verschwunden. Es war für die Polizeibeamten allerdings leicht den Täter zu ermitteln, da dieser den Behörden bekannt ist. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl, Beleidigung und Hausfriedensbruch.

