Dr. Wolfgang Reinhart begrüßte Dr. Markus Söder zum Instagram-Live-Chat. Dieser titulierte seinen Parteifreund augenzwinkernd als „Manager der Macht“. Bis zu 1500 Nutzer waren zugegen.

Tauberbischofsheim. In Wahlkampfzeiten ist es Tradition, dass die bekannten Köpfe sämtlicher politischen Parteien und Gruppierungen das Land bereisen, um den Kandidaten vor Ort den Rücken zu stärken. Corona bedingt ist dies zurzeit allerdings nicht möglich. Und so werden andere Kanäle genutzt, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. MdL Dr. Wolfgang Reinhart nutzt seit geraumer Zeit seinen Instagram-Account und holt Politik-Größen gewissermaßen in sein Wohnzimmer, um sich – im Beisein einer beträchtlichen Zuhörerschar – mit seinem prominenten Gast gut eine halbe Stunde lang auszutauschen. Den Freitagnachmittag nutzte der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder zu einer digitalen Stippvisite im Taubertal.

Als „Manager der Macht“ titulierte Dr. Markus Söder (unten) seinen Parteifreund Dr. Wolfgang Reinhart beim Live-Chat auf Instagram. © Screenshot Büro Reinhart

Zunächst betonten die beiden Politiker (Söder: „Wir Franken halten zusammen – auch grenzüberschreitend“) die „funktionierende Südschiene“, die sich auch künftig kaum auseinanderdividieren lasse – und Garant dessen sei, dass Bayern und Baden-Württemberg auf vielen Gebieten den anderen Bundesländern weit voraus seien. Wolfgang Reinhart nannte die Corona-Pandemie nach wie vor als „große Herausforderung“. Es sei wichtig, den Bürgern klare Perspektiven an die Hand zu geben, wie es denn weitergehe. „Die Leute werden müde, deren Geduld geht zu Ende.“ Deswegen rief Reinhart seinem Chatpartner zu, dass es vor der nächsten Zusammenkunft der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin entscheidend sei, für „eine einheitliche Abstimmung unter den Ländern“ im Vorfeld zu sorgen.

Markus Söder sprach in diesem Zusammenhang von einer „anspruchsvollen Aufgabe“, die klug und überlegt angegangen werden müsse. „Öffnen ja, aber mit Vorsicht.“ Was Öffnungen angehe, lehne er einen Stufenplan ab, die Verantwortlichen müssten je nach Situation schnell reagieren können. Und was eine Lockerung betreffe, hätten Schule und Familie höchste Priorität. Doch auch Wirtschaft und Gewerbe müsse effektiver geholfen werden. „Hier geht es um Existenzen. Die Hilfen laufen zu schleppend, das ist ärgerlich“, übte der bayerische Ministerpräsident deutliche Kritik.

Als ebenfalls ärgerlich bezeichnete der Mittelfranke das Theater um den Impfstoff. Auch da sei einiges aus dem Ruder gelaufen. Hier habe die EU „zu geizig“ bestellt, die Folgen davon seien nun zu spüren. Doch er sei überzeugt, dass sich ab April die Situation deutlich verbessere. Ziel müsse es aber sein, auch schnell einen Impfstoff für Kinder und Jugendliche parat zu haben. „Am Mittwoch haben wir eine Menge an Baustellen“, so Söder weiter. Es sei entscheidend, für eine Grundphilosophie zu sorgen, wie die kommenden Wochen zu laufen hätten.

Eine klare Absage erteilte Söder Forderungen diverser Sozialdemokraten, die immer wieder für Steuererhöhungen plädierten. Dies sei Unsinn, denn dadurch würde die Wirtschaft geknebelt, dies sei eher ein Rückschritt. Der richtige Weg sei, „mit Anreizen und Hochtechnologien durchzustarten“. Diese Meinung teilte auch Reinhart: „Steuererhöhungen sind Gift für die Wirtschaft.“ Vielmehr müsse innovativ daran gearbeitet werden, für mehr Wachstum zu sorgen, was schlussendlich dem Staat mehr Einnahmen bringe. Neben Corona stelle der Klimawandel eine weitere große Herausforderung dieser Zeit dar. Die Union stehe hier für praktikable Lösungen. Es sei falsch, so Söder, dieses Feld den Grünen zu überlassen. „Wo sie regieren, ist der Lack ohnehin schnell ab.“ Letztlich komme das Land voran, wenn auf neue Fragen keine alten Antworten gegeben werden, so das Fazit der beiden Politiker. „Leistung bringt Ertrag.“ Deswegen müsse Leistung auch belohnt werden. „Wir müssen die Zukunft gestalten mit dem, was uns auszeichnet – und nicht mit den Schablonen der Vergangenheit.“