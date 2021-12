Kreisverband soll schon bald gegründet werden

Main-Tauber-Kreis. Aufgrund der aktuellen hohen Inzidenzen veranstalteten die Jungen Liberalen aus dem Main-Tauber-Kreis jüngst ihr erstes Kick-off-Meeting als virtuelles Zusammentreffen. Bei der Veranstaltung, zu der neben dem Bezirksvorsitzenden der Jungen Liberalen (Julis) Nordwürttemberg Max Kristmann auch der FDP-Kreisvorsitzende Benjamin Denzer eingeladen hatte, wurde ein bunter Strauß von Themen miteinander diskutiert.

Inhaltlich standen dabei naturgemäß der jüngst unterzeichnete Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und Freidemokraten, sowie die derzeitige Corona-Lage im Mittelpunkt. „Wir JuLis haben sowohl personell, als insbesondere auch inhaltlich diesem Vertrag eine klare freiheitliche Handschrift gegeben“, machte Max Kristmann gleich zu Beginn des Treffens deutlich. Dies gelte für die gemeinsamen Vereinbarungen der drei Partner was eine Liberalisierung der Gesellschaftspolitik anbelangt, als auch was einen Fokus der neuen Regierung auf ein leistungsfähiges Bildungssystem, stabile Staatsfinanzen und den dringend notwendigen Ausbau der Digitalisierung gerade auch im Ländlichen Raum betrifft, so Kristmann.

In Bezug auf aktuelle Vorkommnisse rund um die Bekämpfung der Corona-Pandemie waren sich alle Beteiligten einig, dass es neben einer klaren Solidaritätsbekundung für die Beschäftigten der Kranken- und Pflegeeinrichtungen, insbesondere auch transparente Vorgaben seitens der Regierung dringend benötige. „Das Chaos in Bezug auf die Informationspolitik der neuen Corona-Verordnung der grün-schwarzen Landesregierung kann man nur als Bärendienst an der Demokratie bezeichnen“, so die einhellige Meinung.

Völlig unabhängig der jeweils eigenen Positionierungen zum Thema Impfen seien zudem Gewaltakte gegen Polizei- und Ordnungsbehörden, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ihren Dienst tun, in keinster Weise zu rechtfertigen, machen die JuLis deutlich. „Mit unseren Ministerien und insbesondere auch der deutlich verjüngten FDP-Bundestagsfraktion wird die Stimme der JuLis in der neuen Legislaturperiode noch deutlicher gehört werden“, zeigte sich der aus Bad Mergentheim stammende Mirwais Wafa zuversichtlich.

FDP-Kreisvorsitzender Benjamin Denzer zeigte sich erfreut über die große Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich zu der virtuellen Konferenz zugeschaltet hatten. „Wir haben einen enormen Zuwachs insbesondere an jungen und motivierten Mitgliedern über den gesamten Landkreis verteilt. Daher ist die Neugründung eines eigenen Juli-Kreisverbandes nur folgerichtig, und wird von den Freien Demokraten an Main und Tauber ausdrücklich unterstützt“, untermauerte Denzer das positive Signal in Richtung der Julis. Sobald die Corona-Lage es zulässt, wird das Gründungsteam um Mirwais Wafa zu einer offiziellen Präsenzversammlung mit Wahl eines neuen Kreisvorstandes einladen. Aber auch in der Zwischenzeit sind die Jungen Liberalen im Landkreis aktiv, und können jederzeit über die Homepage der FDP, sowie die Sozialen Medien erreicht werden. „Das Gerücht, wir hätten aufgrund der hohen Interessentenzahlen bereits einen Aufnahmestopp erteilt, ist definitiv ein Fall von fake-news“, so Mirwais Wafa mit einem Lächeln. Julis