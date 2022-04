Kreisfeuerwehrjugend hat nun eigenes Fahrzeug

Main-Tauber-Kreis. Insgesamt 70 Jugendgruppen gibt es im Main-Tauber-Kreis und fast alle waren bei der Dienstbesprechung der Jugendfeuerwehren im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld vertreten. Wichtigstes Thema des Abends war die Neuwahl des Vorstands, die eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollte. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie allerdings verschoben.

Der Vorsitzende des Feuerwehrverbands Main-Tauber-Kreis, Sebastian Quenzer, übernahm den Wahlvorstand. „Die Jugendfeuerwehr ist ein wichtiger Teil des Feuerwehrwesens“, meinte er und hatte damit ähnliche Gedanken, wie Großrinderfelds Bürgermeister Johannes Leibold in seinem Grußwort.

„Nach einer langen, ruhigen Zeit wollen wir endlich wieder durchstarten“, hofft er auf möglichst viele Nachwuchskräfte bei der Feuerwehr. Er würdigte alle Jugendwarte und Jugendsprecher für ihre ehrenamtliche Arbeit. Denn ohne die Jugendfeuerwehr könne die aktive Wehr auf Dauer nicht bestehen. Hier würden die Nachwuchskräfte von morgen ausgebildet, sagte Johannes Leibold, der in seiner Jugend ebenfalls in Gerchsheim bei der Jugendfeuerwehr aktiv war und dem Feuerwehrwesen noch immer verbunden ist.

In offener Abstimmung wählte die Versammlung Jochen Herrschlein aus Markelsheim für weitere fünf Jahre zum Kreisjugendfeuerwehrwart. Er ist von Anfang an bei der Jugendfeuerwehr im Kreis aktiv, ebenso wie Ralf Schieß aus Schönfeld. Dieser trat allerdings als Stellvertreter nicht mehr an, wie auch Jörg Weber aus Külsheim.

Für den Bereich Nord wählte die Versammlung Stefan Bartelt aus Freudenberg, für den Bereich Mitte Ralf Kinzie aus Tauberbischofsheim und für den Bereich Süd Christian Bender aus Niederstetten. Zum Beisitzer für den Bereich Nord wurde Maximilian Weimer (Freudenberg), für den Bereich Mitte Philipp Westdörp (Werbach) und für den Bereich Süd Farin Mertens (Igersheim) gewählt.

„Wir wollen langsam wieder mit dem normalen Programm starten“, lud der Kreisjugendfeuerwehrwart alle dazu ein, sich aktiv bei den Veranstaltungen im Kreis und darüber hinaus zu engagieren. Nächste Gelegenheit dazu gibt es beim Jubiläum „25 Jahre Jugendfeuerwehr in Oberbalbach“. „Beteiligt euch möglichst viel an den gemeinsamen Aktionen“, appellierte Herrschlein an alle.

Für besondere Verdienste um das Jugendfeuerwehrwesen im Landkreis zeichnete der Kreisjugendfeuerwehrwart Jörg Weber von der Feuerwehr Külsheim aus. Dieser war dort seit 1998 aktiv und half unter anderem beim Aufbau der örtlichen Kindergruppe. Darüber hinaus übernahm er 2014 zusätzlich das Amt des stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwarts. Seit 2019 ist er Jugendfeuerwehrwart der Gemeinde Külsheim. Dafür verlieh die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ihm die Ehrennadel in Silber. Dieselbe Auszeichnung erhielten Martin Brand, Michael Heißwolf und Jonas Wolfarth von der Jugendfeuerwehr Creglingen. Gemeinsam leiten sie seit zwölf Jahren die Jugendfeuerwehr. In dieser Zeit konnten die Mitgliederzahlen enorm gesteigert werden.

Schlüsselübergabe

Als besonderer Höhepunkt der Versammlung übergab Kreisbrandmeister Andreas Geyer ein eigenes Transportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr. „Die letzten Jahre waren keine einfachen Jahre“, resümierte er. Deshalb war die Freude umso größer, dass der Landkreis endlich seiner Bitte nachgekommen war, ein eigenes Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr im Kreis anzuschaffen. „Das Jugendfeuerwehrmobil war mir ein besonderes Anliegen“.

Der fünfsitzige Kleinbus hat eine große Ladefläche, sodass genügend Gepäck für die jeweiligen Veranstaltungen zugeladen werden kann, freute sich Jochen Herrschlein. Ausgeliehen werden kann das Fahrzeug über die Geschäftsstelle, nähere Informationen erhielten die Jugendwarte in einer Mappe überreicht.

Der Kleinbus soll die Jugendfeuerwehr noch mobiler machen und hat seinen Standort im alten Feuerwehrgerätehaus in Markelsheim. Mit der offiziellen Schlüsselübergabe geht er nun in den Besitz der Jugendfeuerwehr des Landkreises über, nachdem er bereits einige Zeit für den Landkreis beim Aufbau der Impf- und Abstrichzentren im Einsatz war. mae