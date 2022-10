Kreis steht mit dem Rücken zur Wand

Einen Zuschuss des Landkreises zur Ausübung des Katastrophenschutzdienstes in Höhe von 20 000 Euro gewährte der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags in seiner Sitzung am Mittwoch an den DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim als freiwillige Leistung. Das, so Landrat Christoph Schauder, entspreche der Summe, die Bund und Land gemeinsam geben. Der Katastrophenschutz sei vom Land chronisch unterfinanziert, merkte er an.

Im Rahmen der Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim stimmte der Ausschuss einhellig der Vergabe für die Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen an das Würzburger Unternehmen ITW-Isoliertechnik zum Bruttopreis von knapp 245 000 Euro zu.

In diesem Zusammenhang fragte Kreisrat Jörg Aeckerle (SPD) an, wie viel vom eingeplanten Puffer bei der Gesamtsumme von 46,5 Millionen Euro für die Sanierung noch da sei. Landrat Schauder sagte, dass für Baupreissteigerungen noch eine Reserve in Höhe von 200 000 Euro zur Verfügung stünde. Zudem habe man noch zwei Millionen Euro in der Hinterhand. Beruhigend merkte er an, dass die Baupreise zwar hoch seien, sich aber zu stabilieren scheinen. Außerdem seien mit dem am 26. Oktober geplanten Beschluss 70 Prozent der Vergaben erledigt. hvb