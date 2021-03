Main-Tauber. Die Kreis-FDP geht gestärkt aus den Landtagswahlen hervor. Dies war der einhellige Tenor bei der Bezirksversammlung der Liberalen. Dazu ging uns von der Partei folgender Bericht zu:

Mit dem Kandidaten, dem Weikersheimer Kreisrat und stellvertretendem Bürgermeister Jürgen Vossler, habe man einen deutlichen Stimmenzuwachs erzielt. Im Bereich des Altkreises Bad Mergentheim habe die FDP mit Ergebnissen im zweistelligen Prozentbereich dabei überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Dies sei in aller erster Linie dem großen persönlichen Einsatz sowie dem Bekannt- und Beliebtheitsgrad von Jürgen Vossler zu verdanken, meinte der Kreisvorsitzende Benjamin Denzer das Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen.

„Es war für uns alle in der Kreispartei ein Wahlkampf, der ganz besonderen Art mit vielen neuen Herausforderung“, so Denzer weiter. Die Zusammengehörigkeit innerhalb der FDP vor Ort werde so nochmals gestärkt. Als besonders erfreulich mit Blick auf die Zukunft wertet der Kreisvorsitzende zudem die Tatsache, dass im Rahmen der Wahlkampagne von Jürgen Vossler zahlreiche neue und junge Mitglieder zum Team der Kreis-FDP gestoßen sind.

Positiv zu erwähnen ist, laut Benjamin Denzer, in diesem Zusammenhang auch die jüngst erfolgte Neugründung des FDP-Stadtverbandes Lauda-Königshofen mit dem neuen Vorsitzenden Kurt Breitenstein.

„Unsere Mitglieder sind ein Pfund und seit jeher das Herzstück der Partei vor Ort. Ich freue mich über das an vielen Orten im Kreis gewachsene Interesse an einer Mitarbeit bei uns Freien Demokraten und erkenne darin ein großes Potential auch im Hinblick auf zukünftig anstehende Wahlkämpfe, so der Kreisvorsitzende weiter.

Der FDP sei es in der Region gelungen flächendeckend deutlich Wählerstimmen hinzu zu gewinnen. Dies bedeute, dass die Region zukünftig mit gleich drei Landtagsabgeordneten im Stuttgarter Parlament vertreten sei. Erfreulich sei zudem auch, dass die sich in zunehmendem Maße radikalisierende AfD für ihren Kurs von den Wählerinnen und Wähler abgestraft worden sei, und neben der CDU, als eindeutiger Verlierer aus den Landtagswahlen im Südwesten hervorgehe, so die Bezirkschefin der Freidemokraten, Ute Oettinger-Griese.

Als einen kleinen Wermutstropfen wurde ferner das Abschneiden der Freien Wähler bezeichnet. Diese hätten sich von ihrem ursprünglich erfolgreichen Kurs einer Konzentration auf der Ebene der Kommunalpolitik unter dem massiven Druck des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger nunmehr zu einer ganz normalen Partei entwickelt. Insbesondere im Main-Tauber-Kreis, wo die „Freien“ mit über sechs Prozent weit über dem Landesdurchschnitt lagen, seien dadurch wichtige Stimmen verloren gegangen, die ein mögliches Landtagsmandat für Jürgen Vossler bedeutet hätten.

Nunmehr gehe es darum mit Votum der Bevölkerung vertrauensvoll umzugehen. „Wir Freidemokraten stellen uns den Herausforderungen und der mit dem Wahlerfolg gewachsenen Verantwortung. Dies gelte gleichermaßen für eine mögliche neue Regierungskonstellation, als auch für einen aufrechten Gang in die Opposition. Einen Automatismus gab und gibt es bei uns in der FDP nicht. Weder eine Regierungsbeteiligung, noch die Rolle als Oppositionskraft sind ein Selbstzweck. Wir sprechen daher naturgemäß in der jetzigen Phase der Sondierungen mit allen demokratischen Mitbewerbern und entscheiden im Anschluss daran auf der Basis unserer politischen Inhalte“, so der wiedergewählte Crailsheimer Landtagsabgeordnete Stephen Brauer.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie, und dem chaotisch und unabgestimmten Agieren der Bundesregierung und der Länderministerpräsidenten im Anschluss an deren jüngste Zusammenkunft ist abermals ein schwerwiegender Vertrauensverlust bei der Bevölkerung entstanden.

Umso wichtiger sei es nunmehr, so rasch wie nur irgend möglich endlich allerorten in der Region zu einem gesteigertem Impftempo zu gelangen, und dabei gleichzeitig die zentralen Anliegen der FDP aufzugreifen, welche insbesondere eine planbare Bildungspolitik, die Stärkung und Unterstützung des heimischen Handels und Handwerks und der Landwirtschaft sowie die dringend benötige umfassende Digitalisierung der Gesellschaft vorsehen, lautet die abschließende Forderung der Freidemokraten.