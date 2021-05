Kreis beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln

Main-Tauber-Kreis. Die Stadtradeln-Aktion geht in die nächste Runde, und der Kreis ist das erste Mal mit dabei. Ab Donnerstag, 9. September, geht es beim Stadtradeln für 21 Tage um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist.

Möglichst viele Menschen sollen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag begeistert werden. Im Rahmen der Aktion soll in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad gefahren und sollen Kilometer gesammelt werden, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mitradeln können alle, die im Main-Tauber-Kreis wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen.

Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommunen noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radler können ab diesem Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Jeder Radler kann ein Stadtradel-Team gründen oder einem vorhandenen Team beitreten. Alle, die keinem Team direkt zugeordnet sind, fahren automatisch im „Offenen Team“.

„Wir freuen uns, dass sich Igersheim, Niederstetten, Weikersheim sowie Wertheim zum gleichen Zeitpunkt an der Aktion beteiligen“, sagt Jürgen Muhler, Geschäftsführer der Energieagentur Main-Tauber. Kurzfristig interessierte Kommunen können sich noch bis 18. Juni bei der Energieagentur Main-Tauber melden. Im Rahmen der Initiative „Rad-Kultur“ fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnis. Das heißt, für alle kreisangehörigen Kommunen, die im selben Zeitraum radeln, ist die Teilnahme kostenfrei. Für alle interessierten und begeisterten Radler in der Region ist eine Registrierung bereits jetzt unter www.stadtradeln.de/registrieren möglich.

Weitere Infos können auf der Website der Energieagentur Main-Tauber unter www.ea-main-tauber-kreis.de oder direkt auf der Stadtradeln-Website unter www.stadtradeln.de/home aufgerufen werden.

Bei Fragen zur Stadtradeln-Aktion ist die Energieagentur Main-Tauber-Kreis unter Telefon 09341/825813 oder per E-Mail an energieagentur@main-tauber-kreis.de erreichbar. eamt

