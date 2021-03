Main-Tauber-Kreis. Der Krankenstand bei AOK-Versicherten in der Region Heilbronn-Franken ist im Jahr 2020 mit 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2019 um 0,1 Prozent leicht gestiegen. Im Main-Tauber-Kreis blieben die Fehlzeiten 2020 mit 5,7 Prozent auf einem hohen Niveau konstant. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag bei 12,0 Kalendertagen.

Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 16,5 Prozent. Die Daten der AOK Heilbronn-Franken gelten als besonders repräsentativ, da sie mit einem Versichertenanteil von rund 47 Prozent die bei weitem größte Krankenkasse der Region ist. Während Grippe im vergangenen Jahr keine große Rolle bei den Krankmeldungen spielte, haben Corona-Infektionen die Zahlen in bestimmten Monaten und Berufsgruppen deutlich steigen lassen. So ist der Krankenstand im Main-Tauber-Kreis während des Höhepunkts der ersten Pandemie-Welle im März sprunghaft auf 8,1 Prozent angestiegen. Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 lag er für diesen Monat bei 6,7 Prozent.

Neben Beschäftigten in der Kinderbetreuung und -erziehung waren von März bis Dezember 2020 insbesondere die Altenpflege (4209 Infektionen je 100 000 Beschäftigte) sowie die Gesundheits- und Krankenpflege (4128 Infektionen je 100 000 Beschäftigte) stark von Fehlzeiten im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen.

Starke Schwankungen

Eine Detail-Analyse für die zehn Berufsgruppen mit den meisten Covid-Erkrankten zeigt, dass die Infektionshäufigkeit im Verlauf des Jahres starken Schwankungen unterlag. Besonders in den Monaten November und Dezember 2020, in denen die Infektionszahlen in vielen Regionen Deutschlands ihren Höchststand erreichten, lässt sich für mehrere Berufsgruppen in der Pflege ein rasanter Anstieg der Krankschreibungen auf Basis von laborbestätigten Diagnosen erkennen.

Bei den Berufen der Kindererziehung und -betreuung zeigt sich im Vergleich mit den weiteren Berufsgruppen der Anstieg der Erkrankten mit laborbestätigten Infektionen zu Beginn der zweiten Welle im September und Oktober am deutlichsten. Durch den Lockdown mit der Schließung von Kindergärten im November, gingen die Infektionen bei den Erzieherinnen und Erziehern wieder deutlich zurück.

Der Anteil der AOK-versicherten Beschäftigten, die sich einmal oder mehrfach krankmeldeten, betrug im Jahr 2020 insgesamt 57,3 Prozent. Im Jahr 2019 lag dieser Wert bei 59,3 Prozent. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag im Main-Tauber-Kreis bei 12,2 Kalendertagen und war damit um 12,2 Prozent höher als 2019. Auf 100 AOK-Versicherte in Heilbronn-Franken kamen im Jahr 2020 insgesamt 165,9 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen, im Main-Tauber-Kreis waren es 171,2. Die Zahl der Krankschreibungen unterschritt den Vorjahreswert im Main-Tauber-Kreis um 13,5 Prozent.

Die Krankheitsarten mit den höchsten Anteilen an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen in Heilbronn-Franken waren mit 21,6 Prozent die Atemwegserkrankungen – hier schlagen sich insbesondere auch die Corona-Erkrankungen nieder – gefolgt von orthopädischen Beschwerden mit 16,3 Prozent, Verdauung mit 7,2 Prozent, Verletzungen mit 6,4 Prozent und psychischen Erkrankungen mit 4,6 Prozent.

Eine etwas andere Verteilung zeigt sich in Heilbronn-Franken, wenn man Krankheitsarten bezogen auf die Arbeitsunfähigkeitstage betrachtet. Hier rangierten orthopädische Beschwerden mit 22,5 Prozent vor Atemwegserkrankungen mit 12,5 Prozent, Psyche mit 10,7 Prozent und Verletzungen mit 9,4 Prozent. Die Branche „Energie/Wasser/Entsorgung“ hatte mit 6,3 Prozent den höchsten Krankenstand in der Region, gefolgt vom „Gesundheits- und Sozialwesen“ sowie der „Öffentlichen Verwaltung“ mit jeweils 6,1 Prozent, dem „Verarbeitenden Gewerbe“ und „Verkehr und Transport“ (mit jeweils 5,9 Prozent).

Der niedrigste Wert wurde mit 3,4 Prozent in der Land- und Forstwirtschaft ermittelt. aok