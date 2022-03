Krankenstand im Main-Tauber-Kreis sank 2021 geringfügig

Tauberbischofsheim. Der Krankenstand unter den bei der AOK versicherten Arbeitnehmern im Main-Tauber-Kreis ist im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 0,1 Prozent gesunken, von 5,7 auf 5,6 Prozent. Auf Bundesebene waren es im Vorjahr 5,4 und in der Region Heilbronn-Franken 5,5 Prozent.

Die Corona-Pandemie hinterließ trotzdem deutliche Spuren, denn von März 2020 bis Dezember 2021 erhielten bundesweit 781 000 bei der AOK-versicherte Beschäftigte mindestens eine Krankschreibung aufgrund einer Covid-19-Diagnose. Damit sind in den ersten 22 Monaten seit Beginn der Pandemie 5,8 Prozent der AOK-Mitglieder in Zusammenhang mit Corona krankheitsbedingt am Arbeitsplatz ausgefallen.

Vor allem Beschäftigte in den Branchen Erziehung und Altenpflege waren von Corona betroffen: So gab es im bisherigen Verlauf der Pandemie 9070 Krankschreibungen je 100 000 AOK-Mitglieder in den Berufen der Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege und 8184 Krankschreibungen je 100 000 AOK-Mitglieder in der Altenpflege. Aber auch Berufe in der „nicht-ärztlichen Therapie und Heilkunde“ (8427 je 100 000 AOK-Mitglieder), zu denen beispielsweise Physio- oder Ergotherapeuten gehören, in der Arzt- und Praxishilfe (8025 je 100 000 AOK-Mitglieder) sowie in Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe (7916 je 100 000 AOK-Mitglieder) hatten auffallend hohe Fehlzeiten im Zusammenhang mit Covid-19.

Die niedrigsten Covid-19-bedingten Fehlzeiten wiesen dagegen die Berufe in der Landwirtschaft (1489 je 100 000 AOK-Mitglieder), der Gastronomie (2486 je 100 000 AOK-Mitglieder) und der Hotellerie (2996 je 100 000 AOK-Mitglieder) auf – in diesem Bereich ist dies insbesondere auf den Lockdown zurückzuführen. Nach mehreren Auf- und Abwärtsbewegungen seit Beginn der Pandemie erreichte die Covid-19-Pandemie ihren vorläufigen Höhepunkt im Dezember 2021 (1097 Erkrankte je 100 000 Beschäftigte).

Bundesweit hat jeder AOK-versicherte Beschäftigte 2021 im Durchschnitt 19,7 Tage mit einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gefehlt. In Heilbronn-Franken waren es 20 und im Main-Tauber-Kreis 20,5 Arbeitsunfähigkeitstage.

Der Anteil der Mitglieder, die sich im vergangenen Jahr mindestens einmal krank gemeldet haben, betrug im Land 58,1 Prozent, in Heilbronn-Franken 57,3 Prozent und im Main-Tauber-Kreis 59,4 Prozent. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag im Bund bei 13,2, in Baden-Württemberg bei 11,7, in Heilbronn-Franken bei 11,5 und im Main-Tauber-Kreis bei 11,3 Kalendertagen.

Bei den psychischen Erkrankungen war mit 29,8 Fehltagen pro Fall die mit Abstand längste durchschnittliche Falldauer zu verzeichnen. Die Zahlen der AOK gelten als repräsentativ, da sie mit einem. Marktanteil von 45 Prozent die größte Krankenkasse des Landes ist.

Die Krankheitsarten mit den höchsten Anteilen an allen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen je 100 Versicherten waren 2021 im Main-Tauber-Kreis Muskel und Skelett mit 45,2 Arbeitsunfähigkeitsfällen, Atemwege mit 44,4, Verletzungen mit 22,5, Verdauung mit 17,3, Psyche mit 11,5 und Herz/Kreislauf mit 8,1.

In Bezug auf die einzelnen Branchen war der höchste Krankenstand mit jeweils 6,1 Prozent aller Versicherten im Gesundheits- und Sozialwesen – als unmittelbare Auswirkung der Pandemie – im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Sektor Energie/Wasser/Entsorgung/Bergbau festzustellen, die mit Abstand geringsten Fehlzeiten hatte der Bereich Land- und Forstwirtschaft mit 3,3 Prozent, gefolgt von Banken und Versicherungen mit 3,8 Prozent.