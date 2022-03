Main-Tauber-Kreis. Das Nachhilfeinstitut Studienkreis mit Standorten in in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim veranstaltet kostenlose Online-Kurse für Mathe, Deutsch und Englisch.

Gut die Hälfte aller Eltern mit schulpflichtigen Kindern glaubt, dass die Pandemiezeit mit Homeschooling und Wechselunterricht bei ihrem Kind zu Lernrückständen geführt hat. Je nach Fach vermuten 20 bis 29 Prozent der Eltern sogar große bis sehr große Lernlücken, so das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des Nachhilfeinstituts Studienkreis. Entsprechend ist die Nachfrage nach Lernförderung beim Studienkreis in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13, die Lücken in Mathematik, Deutsch oder Englisch haben, können jetzt kostenlos an einem oder mehreren von zahlreichen Online-Wiederholungskursen der Nachhilfeschule teilnehmen. Jeder Kurs dauert 90 Minuten. Eine Themen- und Terminübersicht sowie Anmeldemöglichkeit gibt es unter studienkreis.de/crashkurse-online. Informationen gibt es unter Telefon 0800/1111212 von Montag bis Sonntag zwischen 7 und 22 Uhr. Der nächstgelegene Studienkreis ist auf https://www.studienkreis.de zu finden.

